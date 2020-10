Retour sur l’histoire d’Instagram à l’occasion de son 10e anniversaire

Instagram est, pour des millions de personnes, leur lieu de prédilection pour publier des photos de nos événements de la vie, de nos voyages, de nos vacances; l’endroit que nous utilisons pour suivre nos héros, rester en contact avec des amis de loin, découvrir des recettes et parfois rire. Il semble qu’Instagram existe depuis toujours, mais nous ne faisons que sauter dans sa 10e année. Ce qui a commencé comme une simple alternative de partage de photos à Facebook, Instagram a atteint le zénith des médias sociaux. En 2020, elle est classée 5ème application la plus téléchargée au monde!

Pour célébrer les 10 ans d’Instagram, Women Love Tech a décidé de revenir au tout début; lorsque le géant des médias sociaux a commencé à faire ses premiers pas.

2010 Lancements Instagram

Logo Instagram 2010

Croyez-le ou non, voici à quoi ressemblait le logo Instagram en 2010, lors de son lancement. Après que Kevin Systrom ait travaillé sur un projet initialement appelé Burbn pendant environ un an, avec Mike Kreiger rejoignant à mi-chemin, les deux ont publié l’application au public le 6 octobre. L’objectif était d’attirer les utilisateurs qui souhaitaient communiquer entre eux via des images. Ils ont reçu 100 000 utilisateurs au cours de la première semaine.

En décembre de cette année, Instagram a atteint un million d’utilisateurs.

2011 Version 2.0

Logo Instagram 2011

L’année suivante, Instagram a publié la version 2.0 qui comprenait un nouveau logo, des filtres en direct, des photos haute résolution et les célèbres hashtags.

C’était aussi l’année où la 150 millionième photo a été téléchargée.

Instagram a également accumulé 10 fois le nombre d’utilisateurs qu’ils avaient à la fin de 2010 avec un gargantuesque 10 millions d’utilisateurs!

2012 Facebook prend le dessus

Facebook achète Instagram

En 2012, Facebook a publié les cordons de la bourse en acquérant Instagram pour 1 milliard de dollars américains et en stock.

Quelques jours avant cette acquisition, l’application était mise en ligne sur les téléphones Android.

De toute évidence, l’influence de Facebook a considérablement augmenté le nombre d’utilisateurs. À la fin du même mois que l’acquisition, Instagram comptait 50 millions d’utilisateurs mensuels actifs!

2013 Nouvelles fonctionnalités

Logo Instagram 2013

2013 a été une année de croissance pour Instagram avec l’introduction du marquage de photos, de la prise et du partage de vidéos et d’Instagram Direct (qui permet aux utilisateurs de communiquer et de partager avec d’autres utilisateurs de l’application depuis l’application elle-même.)

C’est également l’année où Instagram a annoncé 150 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Notez le petit changement de son logo (si vous pouvez repérer la différence, dites-le nous dans les commentaires).

2014 Plus de contrôle

Outils d’édition Instagram (crédit: TheNextWeb)

2014 a vu plus de contrôle donné aux utilisateurs d’Instagram. Avec plus d’outils d’édition, les gens pourraient ajouter du piquant supplémentaire à leurs publications.

Instagram a également atteint 300 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

2015 Boomerang

Logo Boomerang

En 2015, Instagram a lancé Boomerang – une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de prendre une rafale d’une seconde de cinq photos qui sont lues en avant et en arrière en boucle.

Instagram touche 400 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

***

***

***

2016 Histoires

Histoires Instagram (crédit: TechCrunch)

Stories est sans doute la version la plus populaire à ce jour. La fonction d’histoires permet aux utilisateurs de publier des diaporamas photo et vidéo éphémères de 24 heures qui disparaissent. L’idée était ouvertement basée sur la fonction Stories de Snapchat après son immense succès.

Également introduit:

Zoomer sur les publications

Instagram en direct

Nouveau logo

Logo Instagram 2016

Instagram a également atteint 600 millions d’utilisateurs actifs par mois.

2017 Plusieurs photos

Instagram a publié la fonction Photos multiples qui permet aux utilisateurs de publier plus d’une photo sous forme de diaporama.

2018 IGTV

IGTV

IGTV – une plate-forme vidéo sur laquelle les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos jusqu’à 10 minutes, tandis que les créateurs et les comptes avec un public plus large peuvent télécharger des vidéos jusqu’à une heure – a été publié.

2019 Suivant

Instagram supprime l’onglet «Suivi» qui permettrait aux utilisateurs de voir ce que les autres utilisateurs qu’ils suivaient aimeraient, commenter et d’autres activités similaires.

2020 Bobines

Alors que TikTok explose sur la scène, Instagram a publié Reels comme un moyen d’être compétitif.

Pour le 10e anniversaire d’Instagram, l’application a publié plusieurs mises à jour de produits:

Carte des histoires: Une carte privée et un calendrier des histoires que vous avez partagées au cours des trois dernières années, afin que vous puissiez regarder en arrière et vous souvenir de tous vos moments préférés. Cette fonctionnalité est très similaire à Snapchat Memories.

Une carte privée et un calendrier des histoires que vous avez partagées au cours des trois dernières années, afin que vous puissiez regarder en arrière et vous souvenir de tous vos moments préférés. Cette fonctionnalité est très similaire à Snapchat Memories. Mises à jour Shopping: Instagram lancera des achats sur IGTV cette semaine et testera les achats dans Reels plus tard cette année. Cela permettra aux internautes de magasiner plus facilement sur toutes nos surfaces vidéo et aux créateurs de continuer à gagner leur vie sur Instagram.

Shopping IGTV

Une surprise dans l’application….l’AS-tu trouvé?

Pour l’anniversaire d’Instagram, dites-nous quel est votre souvenir préféré de l’application dans les commentaires?