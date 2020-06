Retour sur les tenenbaums royaux (2001)

Nous avons tous un goût douteux quand nous sommes au lycée. Cela fait partie de l’adolescence; nous ne nous habillons pas bien, et nous sommes toujours en train de déterminer exactement qui nous sommes. Cela fait partie de la croissance, mais cela signifie également que notre goût change et évolue avec l’âge. Pour cet écrivain, cela signifiait également que je suis passé de regarder des films uniquement pour le plaisir à les regarder d’un œil critique. Maintenant que je suis adulte et que j’examine les films de manière professionnelle depuis près de huit ans, j’ai pensé à ce que ce serait de revenir en arrière et de revoir mes films préférés de l’adolescence et de voir comment mon opinion sur eux a changé. C’est le concept des films Flashback; Je prends un de mes films préférés d’environ 15 à 18 ans et je les revois, parfois pour la première fois depuis plus d’une décennie, et je vois si je les vois différemment. Pour la première entrée de cette liste, nous allons regarder le film qui a lancé l’une de mes plus grandes obsessions de réalisateur avec Wes Anderson cela continue jusqu’à ce jour; The Royal Tenenbaums.

La chose qui est sortie quand j’ai vu The Royal Tenenbaums au début des années 2000, c’était à quel point l’humour était sombre. Ce n’était pas quelque chose que j’avais jamais vraiment exploré en ce qui concernait mon film, et même en le regardant maintenant, l’humour noir demeure. Il y a des lignes où vous devez rire à quel point tout cela est absurde et à quel point vous devez trouver de l’humour chez une personne amoureuse de sa sœur adoptive au point de faire une dépression suicidaire. L’humour noir était évident pour l’adolescent gravement déprimé que j’étais et reste évident, et peut-être encore plus, pour l’adulte encore déprimé, je le suis maintenant. La bande originale et le score de Mark Mothersbaugh, qui a été joué encore et encore il y a une demi-vie, est toujours fantastique. Le dialogue avec la livraison impasse a résonné avec quelqu’un qui avait un sens de l’humour très sec, très impasse, très sombre à l’époque, et il résonne encore maintenant.

Cependant, maintenant la cinématographie est quelque chose qui ne peut être nié. Robert D. Yeoman a travaillé sur de nombreux films d’Anderson, et il les fait toujours éclater. Celui-ci n’est pas différent, mais bien que les couleurs éclatent, la ville est la partie la plus intéressante. Les petits détails en arrière-plan que vous ne remarquez pas lorsque vous regardez un film pour la première fois, comme la vide dans les rues; cela se passe dans une ville, mais il n’y a pratiquement pas de personnes et pas de voitures à un moment donné. La plupart des gens que nous voyons à l’écran sont pendant le mariage à la fin du film, et même alors, c’est un coup. Cela attire l’attention vers l’intérieur, nous savons donc que nous ne nous concentrons que sur les Tenenbaum en tant que famille, mais cela se lit également comme s’ils étaient également focalisés sur l’intérieur. C’est une famille de classe supérieure qui ne voit pas vraiment au-delà de ses propres problèmes. C’est une lecture que vous ne remarquez pas à l’adolescence lorsque vous êtes distrait par l’humour noir et la bande originale du tueur.

Cela ne veut pas dire que c’est un film sans problèmes. Le plus important reste l’approche intéressante d’Anderson pour représenter les minorités. Alors que Henry Sherman (Danny Glover) sort du film en évitant tout problème de race, on ne peut pas en dire autant de Pagoda (Kumar Pallana). Son accent n’est pas tout à fait joué pour rire, mais il se rapproche assez, et il semble être une sorte de serviteur sous contrat, ce qui est pour le moins problématique. Anderson a une histoire de non-maillage du monde twee et aux couleurs vives avec des personnages minoritaires bien représentés. Bien que Pagoda soit finalement problématique, il n’est pas un négociateur pour cet écrivain, bien qu’il puisse facilement être pour quelqu’un d’autre, et ils n’auraient pas tort.

Ce n’est pas souvent que les films que nous regardions à l’adolescence nous affectent encore en tant qu’adultes. Je ne me souviens pas si la fin de The Royal Tenenbaums le film m’a ému aux larmes à l’adolescence. Pourtant, comme je l’ai regardé en tant qu’adulte, comme Chas ‘(Ben Stiller) admet à Royal (Gene Hackman), avec une fissure dans la voix, qu’il a eu une année difficile, je me suis retrouvé ému. L’adolescent en moi ne savait pas vraiment ce que c’était que d’avoir une année difficile, mais avait besoin de rester ensemble pour ceux qui m’entouraient. Contrairement à Chas, l’adulte ne me garde pas ensemble pour le bien des enfants mais juste pour passer la journée et garder ma vie ensemble. Ça a été une année difficile, en effet.

Global, The Royal Tenenbaums tenu pour moi comme un adulte, mais d’une manière légèrement différente de la première fois que je l’ai vu comme un adolescent. C’était le début de mon coup de cœur pour Anderson, qui continue à ce jour, et maintenant que je possède une version numérique, il rejoindra probablement la pile de films que je continue en arrière-plan pendant que je travaille.

