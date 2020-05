Retour des Instakills de lame cachée dans Assassin’s Creed Valhalla, furtivité sociale

le Assassin’s Creed La franchise propose deux images emblématiques emblématiques: sauter d’un toit dans une balle de foin bien placée et poignarder tranquillement quelqu’un pour un instakill avec la lame cachée de l’assassin. Les lames sont tellement emblématiques qu’elles étaient constamment au centre des très mauvaises Assassin’s Creed publicité de film, avant et centre sur toutes les affiches. Et pourtant, la dernière poignée de Assassin’s Creed les jeux abandonnent le facteur cool qui vient avec le fait de taper instantanément quelqu’un dans une foule au lieu d’armes génériques avec des statistiques aléatoires et l’incapacité de réellement instakill furtif. Les anciens assassins n’ont-ils pas compris comment fonctionnaient les lames? Eh bien, n’ayez crainte car il semble que les lames cachées emblématiques – et leur ancienne efficacité mortelle – font leur retour dans Assassin’s Creed: Valhalla.

Dans une interview avec le rédacteur en chef de Kotaku, Stephen Totilo, Valhalla Le directeur créatif Ashraf Ismail dit que les lames et leur puissance reviennent, et assez tôt dans l’aventure. «Nous continuons avec l’idée qu’Eivor n’est pas un assassin entraîné. Eivor est un Viking qui reçoit cette arme badass et doit apprendre très rapidement. Au début de l’expérience, Eivor apprendra une technique qui, avec le bon timing… peut tuer un coup pratiquement n’importe qui. »

Cela a également confirmé un autre aliment de base oublié depuis longtemps: la furtivité sociale. Si quelqu’un se souvient des bandes-annonces et des démos originales de Assassin’s Creed en 2007, c’est que le jeu a été vendu sur l’idée que n’importe qui peut se fondre dans la foule, faire le travail sombre et se glisser comme un autre visage dans la foule. Alors que la foule et les grandes villes ont toujours été présentes ces derniers temps Assassin’s Creed il y avait un manque de concentration sur le mécanisme de la furtivité sociale, alors que les meilleures entrées de la franchise en faisaient grand usage. (Et certains éléments multijoueurs étaient entièrement basés autour de lui.)

« Nous avons une nouvelle tournure cool », a déclaré Ismail à Kotaku « Mais, oui, la furtivité sociale est de retour. » Bien qu’il semble contre-intuitif d’avoir un Viking géant et baveux se faufilant à travers une foule pour essayer de se faire poignarder par une victime, il joue avec le concept que Valhalla est tout au sujet de la conquête de l’Angleterre. « L’idée qu’un Nordique ou un Viking se trouve dans un endroit qu’ils ne voulaient pas, pour qu’ils se fassent incognito et se cachent dans la foule, si vous voulez, avait beaucoup de sens », a déclaré Ismail.

Vikings furtifs? Sûr. Pourquoi pas. L’amener sur. Après tout, le jeu propose des batailles de rap Viking jouables. Assassin’s Creed: Valhalla devrait sortir cet automne, actuellement en octobre.

[Source: Kotaku]