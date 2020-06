Retour de Dan Carter, la légende des All Blacks prête à rejoindre les Auckland Blues

Le double Dan All Carter, vainqueur de la Coupe du monde, devrait faire un retour remarquable au Super Rugby cinq ans après s’être retiré du rugby néo-zélandais.

Wide World of Sports a obtenu une capture d’écran d’un message délivré par l’entraîneur des Blues d’Auckland, Leon MacDonald, mercredi soir, qui dit qu’il « rejoindra l’équipe en tant que couverture de blessure pour Stevie (Stephen Perofeta) ».

Les Bleus n’ont pas confirmé le message divulgué, mais il est entendu que c’est exact.

Carter, qui est le meilleur buteur du Test rugby (1598), a passé 13 saisons avec les Croisés avant de s’installer en France après avoir dirigé les All Blacks pour triompher de la Coupe du monde en battant les Wallabies 34-17 à Twickenham.

Dan Carter n’a plus joué depuis la campagne victorieuse des All Blacks pour la Coupe du Monde de Rugby 2015 (Getty)

Le joueur de 38 ans est triple joueur mondial de rugby de l’année et a passé trois saisons avec le Racing 92 à Paris, avant de déménager à Kobe Steelers où il a décerné un titre à la tenue japonaise lors de sa première saison aux côtés du grand Adam Wallley, le grand Adam Ashley. Tonnelier.

Mais l’annulation de la Top League japonaise de cette année signifie que Carter, qui réside à Auckland, est un agent libre et libre de rejoindre les Blues.

Carter servira de couverture de blessure pour le dos utilitaire Perofeta.

Les Blues sont déjà prêts à déchaîner pour la première fois leur double joueur mondial de rugby de l’année Beauden Barrett, après que l’ancien meneur de jeu des Hurricanes se soit rendu à Auckland cet été.

Carter rejoindra la star des All Blacks Beauden Barrett après son passage des Hurricanes aux Blues (Getty)

Barrett devrait faire ses débuts pour les Blues contre son ancienne équipe le 14 juin, lorsque Super Rugby reprendra dans son format redessiné pour la première fois depuis le 15 mars à cause de COVID-19.

On ne sait pas encore si Carter est sur le terrain, mais comme l’explique MacDonald – son ancien coéquipier des All Blacks and Crusaders -, le meneur de jeu vétéran espère redonner au rugby néo-zélandais.

« Hey Boys », dit MacDonald dans un message divulgué obtenu par WWOS.

« Donc, vous savez avant le reste du monde …. Dan Carter se joindra à l’équipe en tant que couverture de blessure pour Stevie. Son motif est de redonner au rugby NZ en partageant son expérience / connaissances avec nous. Belle opportunité d’apprendre de l’un des les jeux sont géniaux. Ce sera une introduction un peu mouvementée (avec les médias, etc.), alors s’il vous plaît, faites-le se sentir le bienvenu à votre arrivée demain, comme nous le faisons toujours !! Righteo, mieux manger mes côtes et mon pain. A demain. Rangi. «

Les Blues ont également le meneur de jeu de 25 ans Otere Black dans leurs livres.