Retour aux sources? Markus Suttner confirme les discussions avec FK Austria

Après la relégation de Fortuna Düsseldorf de la Bundesliga, l’ancien joueur de l’équipe ÖFB Markus Suttner est sans contrat. Les rumeurs d’un retour à Vienne en Autriche circulaient depuis longtemps, maintenant l’arrière gauche confirmait les discussions en cours.

« Voyons voir. C’est un secret de polichinelle que nous nous sommes rencontrés. Les deux parties ont déjà fait savoir ce qu’elles voulaient faire », a déclaré Suttner dans une interview avec Regarder la télévision.

Le joueur de 33 ans avait pu imaginer revenir depuis longtemps dans son ancien club du FK Austria Vienna. « Bien sûr. J’ai déjà dit à l’époque que j’aimerais revenir dans ce club. Mais avec Corona, la situation n’est généralement pas aussi simple. »

Le membre du conseil autrichien du sport, Peter Stöger, avait déjà réagi aux rumeurs de Suttner début juillet, mais ne voulait pas se pencher trop loin par la fenêtre.

Dans le cas où un passage aux « Violettes » ne fonctionnerait pas, Suttner garde d’autres options ouvertes: « Ensuite, je regarderai plus loin. »

« Je ne suis actuellement pas stressé. Je suis de bonne humeur pour trouver quelque chose de bien », a déclaré l’ancien Autrichien.

Suttner et la désagréable démission de l’équipe ÖFB

La saison manquante était le grand critère pour le flanc en faveur d’une démission de l’équipe nationale autrichienne. Dans les minutes de jeu offertes, il a également été incapable de convaincre avec ses meilleures performances.

Suttner ne regrette plus de ne plus avoir joué pour l’équipe nationale. « Je vais bien avec moi-même. Si vous vous asseyez simplement sur le banc ou si vous ne jouez pas du tout, vous devez penser à ce qui est le plus important. Et le club me paie mon salaire. »