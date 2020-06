Résumé des rumeurs sur Google Pixel 4a: date de sortie, prix, spécifications, rumeurs concernant les appareils photo

Conception et affichage

Pas de surprise ici – le Pixel 4a suivra probablement de près la série Pixel 3a et sera disponible en plastique. L’appareil sera également le premier téléphone Google avec une caméra frontale perforée, amincissant les lunettes. Cela signifie que le Motion Sense et les capteurs de reconnaissance faciale dédiés seront complètement abandonnés.

En parlant de couleurs, l’appareil était initialement censé venir en Barely Blue et Just Black, mais malheureusement, des rumeurs récentes affirment que la version bleue ne se produit pas.

Une autre chose importante à considérer est que les Pixel 4a et 4a XL obtiennent très probablement des prises casque. Ce fut la grande surprise avec la série 3a, qui fut le premier téléphone Google à arborer la prise d’extinction depuis … les Pixels originaux.

Google Pixel 4а et 4а XL La taille de l’écran devrait être de 5,82 pouces, très certainement un OLED. La résolution sera FHD + selon les rumeurs, avec une résolution de 1080 par 2340 pixels, mais le taux de rafraîchissement de 90 Hz qui était sur le Pixel est peu susceptible de faire son apparition. Après tout, c’est l’une des caractéristiques de signature des Pixel 4 et 4 XL premium, restant ainsi probablement une caractéristique exclusive des Pixels phares.

Performance

Un chipset milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 730 devrait être en magasin – une affaire octa-core, mais avec une connectivité 4G LTE uniquement. Google n’est pas du genre à se montrer généreux en matière de RAM et de stockage dans ses téléphones, nous nous attendons donc à un maximum de 4 Go / 6 Go de RAM et 64 Go / 126 Go de modèles de stockage. Tout ce que le jazz devrait être sauvegardé est une batterie relativement petite de 3080 mAh, et nous souhaitons vraiment qu’une partie du moulin à rumeurs se trompe, malgré la brique de charge rapide de 18W.

Caractéristiques Toutes les fonctionnalités logicielles exclusives à Pixel 4 sont extrêmement susceptibles de faire leur chemin vers le Pixel 4a. Des choses comme Live Captions, Google Assistant 2.0, le mode Astrophotographie et bien d’autres sont très susceptibles d’arriver sur les prochains soldats. Qu’en est-il de la fonction de déverrouillage du visage alimenté par Soli? Comme le montrent les rendus que nous avons obtenus, il n’y a peut-être pas assez d’espace pour faciliter le capteur Soli. Google pourrait éventuellement opter pour le déverrouillage du visage basé sur l’image, mais celui-ci n’est pas sécurisé et principalement un gadget. La fonctionnalité Active Edge est une autre fonctionnalité qui semble être abandonnée à des fins de réduction des coûts.

Caméra

En ce qui concerne les caméras, nous nous attendons à ce que le Pixel 4a imite étroitement le Pixel 4 en termes de, ahem, « îlot » de la caméra à l’arrière, mais aussi en termes de matériel, de fonctionnalités et de qualité d’image générale. Nous nous attendons à ce que le module de caméra carré du Pixel 4 continue avec le Pixel 4a, avec l’objectif standard 12,2 MP, le téléobjectif 16 MP, le capteur hyperspectral pour collecter des données supplémentaires, le micro dédié et le module flash. Pas d’objectif grand-angle ici, mais le zoom Super Res compensera probablement. Night Sight sera également présent et, espérons-le, le mode astrophotographie sera également sur le pont. Voici les spécifications complètes de l’appareil photo Pixel 4: Généralement, nous n’avons pas remarqué de grandes différences de qualité d’image entre les séries Pixel 3 et 3a. Mis à part le temps de traitement légèrement plus long, vous pouvez vous attendre à ce que des images similaires sortent des deux téléphones. Le Pixel 3a était tout aussi bon que le Pixel 3, et nous attendons certainement la même chose du Pixel 4a par rapport au Pixel 4. Des échantillons de caméras ont également fait surface. Se que no es una comparación pareja, pero con ella lo que deseo demostrar es que más MP no es significado de más calidad. PD: Las imágenes con el # RedmiNote7 fueron hechas con la #GCam https://t.co/e21iKOp7Mp – Julio Lusson (@julio_lusson) 1 mai 2020

Un tweet de la tenue qui a divulgué la vidéo pratique Pixel 4a susmentionnée en mars prétend montrer des échantillons de photos du Pixel 4a par rapport à la caméra 48MP sur le Redmi Note 7. Les photos prises avec le Pixel 4a (sur le côté gauche des photos intégrées) sont plus nettes avec des couleurs plus réalistes à l’intérieur et à l’extérieur. Cette année, le Pixel de milieu de gamme a un nouveau concurrent dans le Apple iPhone SE de deuxième génération.

Également au prix de 399 $ et plus, le nouvel iPhone SE a l’avantage d’être alimenté par le même chipset A13 Bionic qui alimente la série iPhone 11. Et tandis que le nouvel iPhone SE transporte également un seul appareil photo 12MP sur son panneau arrière, Apple dit que la combinaison d’un nouveau processeur de signal d’image (ISP) et des capacités d’IA du chipset A13 Bionic fait de son appareil photo 12MP le meilleur vivaneau unique trouvé sur l’arrière de n’importe quel smartphone. Jetez un œil à quelques autres exemples d’appareils photo qui auraient été pris avec le Pixel 4a.



Exemples d’appareils photo Google Pixel 4

Prix, date de sortie, disponibilité

Le Pixel 3a a commencé à 399 $, tandis que le 3a XL a coûté 479 $ au lancement. Selon des rumeurs récentes, le Pixel 4a pourrait avoir un prix tueur – 349 $. Cela en ferait un téléphone de milieu de gamme assez compétitif qui sera un concurrent direct de l’iPhone SE et du

Maintenant, la date de sortie du Pixel 4a semble un peu mystérieuse. Selon le fuiteneur Jon Prosser, le Pixel 4a est parfait et prêt pour la sortie (ce qui a été fortement laissé entendre par le barrage de fuites au cours des derniers mois), mais Google retarde le lancement et la sortie en raison des conditions actuelles du marché. Les dernières données dont nous disposons suggèrent que Google annoncera le téléphone le 13 juillet et le sortira le 22 octobre, peut-être aux côtés du Pixel 5, et que les deux appareils seront prêts pour la saison des fêtes.

Nous nous attendons à ce que le Pixel 4a soit disponible sur tous les principaux opérateurs américains, mais les chances que le téléphone frappe de nombreux marchés mondiaux sont plutôt minces.