Résultats EPL | Liverpool a battu West Ham avec un vainqueur plus tard

Meike MK-320P Mini TTL Speedlite Automatic Flash GN32 Fit Olympus Panasonic and M4/3 Mount Camera E-P5 E-PM E-M1 E-M5 E-M10 E-PL5 E-PL6 E-PL7 GM5 GX1 GX7 GX8 G3 LX100

Véritable guide nombre GN est 32 En mode S1 : il est adapté pour le mode manuel et lorsque la lampe torche lampe de poche de contrôle maître est activé, le contrôle à distance seront déclenchées ; mode S2 : il est adapté pour le mode TTL maître, et seulement lorsque le second flash de la lampe de poche de contrôle maître est présent sur la télécommande flashlights peut être déclenchée Intégré Highlight LED : lumière fournit l'éclairage auxiliaire pour les clips vidéo.Haut precsion ajustement manuel : 8 niveaux de puissance, chaque niveau A 3 fine Tuning ajustement, vous offrant une brightnessoutput plus précise et flexible réglage de la luminosité Fonction TTL : flash TTL full-automatica est pour ajuster automatiquement l'intensité du flash de la lampe Flash pour le clignotement correcte selon le signal de rétroaction de la photométrie de la lentille de l'appareil photo strobpscopic fonction flash : le flash strobosopic est d'enregistrer le mouvement continu de l'objet dans une image en vertu du flash en continu de la flasher électronique