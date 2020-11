Résultats EPL | Liverpool a battu Leicester 3-0 malgré son épuisement

Voilà pour Liverpool qui lutte sous le poids de sa liste croissante de blessures.

Privés du meilleur buteur Mohamed Salah, du capitaine Jordan Henderson et des trois quarts de leur défense de premier choix, les champions ont toujours facilement affronté Leicester – l’équipe qui est arrivée le week-end à la première place de la Premier League – dans un impressionnant 3 -0 victoire à Anfield dimanche (lundi AEDT).

En fait, le pressage était si intense, si menaçant était le jeu offensif de l’équipe et si confortable était la ligne arrière reconstituée, vous ne saurez jamais qu’il s’agissait d’une formation de fortune alignée par le manager de Liverpool Jürgen Klopp.

Leicester, entraîné par l’ancien entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers, avait remporté ses quatre matchs à l’extérieur cette saison, mais avait perdu deux buts à la mi-temps après un but contre son camp de Jonny Evans à la 21e minute et une tête de Diogo Jota à la 41e.

Avec cet objectif, Jota – signé de Wolverhampton pendant la saison morte – est devenu le premier joueur de l’histoire de Liverpool à marquer lors de ses quatre premières apparitions à domicile en première division.

Diogo Jota de Liverpool tire contre Leicester lors de la victoire 3-0 de son équipe à l’EPL. (Getty)

Liverpool a frappé le cadre des buts trois fois en seconde période – deux fois par Roberto Firmino puis par Sadio Mane – alors qu’une défense qui contenait les milieux de terrain James Milner et Fabinho n’a jamais vraiment ressemblé à concéder, enchaînant la menace de l’homme du danger Jamie Vardy.

Firmino a obtenu le but que sa performance globale méritait lorsqu’il se dirigeait dans un coin de Milner.

C’était une performance de déclaration de Liverpool, un week-end, Manchester City et Manchester United – deux de ses possibles rivaux au titre – n’ont pas réussi à impressionner. Les champions ont grimpé au-dessus de Leicester et à la deuxième place, derrière Tottenham uniquement sur la différence de buts, et sont désormais invaincus lors de leurs 64 derniers matchs à domicile dans l’élite, ce qui est un record du club.

Alors que les défenseurs centraux blessés Virgil van Dijk et Joe Gomez sont des absents de longue date, Klopp pourrait être en mesure d’accueillir Salah pour le voyage de la semaine prochaine à Brighton si l’attaquant retourne un test négatif après deux tests positifs pour le coronavirus pendant la pause internationale.

Diogo Jota célèbre le but de Liverpool contre Leicester. (AP)

PEPE ROUGE

Signé pour un club record de 80 millions d’euros à l’intersaison 2019, Nicolas Pépé continue de faire peu pour justifier le prix.

L’international ivoirien n’a obtenu que son deuxième départ en championnat cette saison lors d’un match à l’extérieur contre Leeds et n’a pas réussi à saisir sa chance, obtenant un carton rouge à la 51e minute pour avoir frappé l’arrière gauche à domicile Ezgjan Alioski dans un hors-jeu. incident.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a vu ses joueurs se battre – tout en portant parfois leur chance – pour réussir un match nul 0-0 et n’a pas mâché ses mots sur la conduite de Pépé.

« C’est inacceptable. Inacceptable », a déclaré Arteta. « A ce niveau, vous ne pouvez pas le faire. »

Arsenal n’a pas réussi à marquer lors de quatre de ses cinq derniers matches de championnat – son seul but dans cette période est venu du point de penalty – et croupit à la 11e place.

Leeds a frappé le cadre des buts à trois reprises en seconde période.

DOUBLE CALVERT-LEWIN

Dominic Calvert-Lewin n’arrête pas de marquer. Fulham ne peut s’empêcher d’échouer depuis le point de penalty.

Calvert-Lewin a porté son total de buts pour la saison à un sommet de la ligue 10 en marquant deux fois la victoire 3-2 d’Everton à Fulham alors que son équipe rebondissait après trois défaites consécutives.

Abdoulaye Doucoure a marqué le troisième but d’Everton pour porter le score à 3-1 avant que Fulham n’ait l’occasion de réduire le déficit depuis le point de penalty. Cependant, deux semaines après qu’Ademola Lookman a échoué avec une tentative de « Panenka » dans le temps d’arrêt contre West Ham, Ivan Cavaleiro a glissé alors qu’il était sur le point de tirer et a frappé le ballon contre son pied debout et par-dessus la barre transversale.

Aleksandar Mitrovic a également manqué la place cette saison.

Ruben Loftus-Cheek a marqué plus tard pour Fulham, qui a chuté à sa septième défaite de la saison, alors qu’Everton se classait sixième.

DÉFIANT WILDER

Sheffield United a passé la majorité de la saison dernière à être un challenger surprise pour les places européennes.

Un an plus tard, l’équipe est dans un combat de relégation et est toujours sans victoire après neuf matchs.

West Ham a condamné United à une huitième défaite de la saison en s’imposant 1-0 à Bramall Lane grâce à un but en deuxième période de Sébastien Haller, qui a lancé un tir haut dans le filet depuis le bord de la surface.

Les hôtes sont à la dernière place sur un seul point, laissant la position de leur manager, Chris Wilder, sous surveillance.

« Je n’ai pas eu le sac depuis 20 ans – les matchs du 911, si vous ne l’aviez pas remarqué – (donc) je ne le crains pas », a-t-il déclaré. « Je dois faire attention car je ne veux pas paraître arrogant et avoir l’air de penser que je suis intouchable, mais je ne pense pas que cela devrait être demandé étant donné le voyage que nous avons parcouru ces quatre dernières années. .

« Nous étions en (troisième) League One quand je suis arrivé et maintenant nous sommes en Premier League. »