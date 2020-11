Résultats des qualifications du Grand Prix F1 de Bahreïn

Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a établi un record de piste au Grand Prix de Bahreïn alors qu’il se dirigeait samedi vers une 98e pole position en carrière.

Le septuple champion de F1 avait l’air en contrôle total alors qu’il établissait un temps de 1 minute, 27,264 secondes sous les projecteurs. L’Australien Daniel Ricciardo, au volant de Renault, s’est qualifié sixième.

« Nous avons fait du très bon travail du jour au lendemain. J’ai été très satisfait de la voiture dès le départ », a déclaré Hamilton. « Je n’ai juste fait aucune erreur. »

Il a terminé environ 0,3 seconde d’avance sur son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas et environ 0,4 d’avance sur Max Verstappen de Red Bull.

Bottas pensait qu’il était plus proche de l’époque d’Hamilton.

« J’ai été assez surpris quand j’ai vu l’écart », a déclaré le pilote finlandais. « J’ai définitivement la vitesse mais je n’ai pas encore tout compris. »

Lewis Hamilton conduit sa Mercedes sur le chemin de la pole au Grand Prix de Bahreïn. (Getty)

Verstappen, cependant, se résigne à être dans l’ombre de Mercedes.

« Vous en voulez toujours plus, mais il est important de rester réaliste. Je fais tout ce que je peux avec le matériel dont je dispose », a déclaré Verstappen. « Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, c’est assez agressif sur les pneus ici. »

Le coéquipier de Verstappen, Alexander Albon, était à la quatrième place et à une seconde complète derrière Hamilton, qui tentera de remporter sa 95e victoire en F1 dimanche.

Charles Leclerc de Ferrari a remporté la première de ses sept pole positions la saison dernière à Bahreïn, mais cette année, l’équipe a beaucoup souffert et il part de la 12e place derrière son coéquipier Sebastian Vettel.

L’ancien champion Kimi Raikkonen faisait partie des cinq pilotes éliminés de la Q1 tandis que Carlos Sainz Jr. est sorti de la Q2 après que ses pneus arrière se bloquent et que sa McLaren a calé sur la piste.

Les qualifications ont été interrompues pendant quelques minutes pendant que sa voiture était retirée.

Daniel Ricciardo conduit sa Renault lors des qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. (AP)

Auparavant, Verstappen avait battu le meilleur temps de Hamilton pour aller le plus vite lors des essais finaux. Le Néerlandais avait .26 d’avance sur Hamilton et .37 d’avance sur Bottas.

Hamilton a été le plus rapide dans les deux essais, vendredi et semblait prêt à faire un triplé lorsqu’il a dépassé Verstappen puis Bottas avec environ 10 minutes à jouer dans la séance d’une heure. Mais Verstappen est revenu et est revenu en tête du classement.

La voiture d’Albon a été équipée d’un nouveau châssis après avoir chuté lourdement suite à une erreur dans le dernier virage de la deuxième séance d’essais.

Hamilton et d’autres pilotes se sont plaints des nouveaux pneus Pirelli, qu’ils testent avant 2021, affirmant qu’ils étaient trop lourds et Vettel les qualifiant de pires qu’avant.

« (Il est) trois kilos de plus et c’est environ une seconde plus lent par tour », a déclaré Hamilton. « Si c’est le mieux qu’ils peuvent faire (c’est) mieux, nous nous en tenons à ce pneu (actuel). »

Sebastian Vettel conduit sa Ferrari lors des qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. (Getty)

Le quadruple champion de F1 Vettel a convenu avec Hamilton de conserver le pneu 2020 pour l’année prochaine, plutôt que de passer au modèle impopulaire 2021.

« Cela aggravera les problèmes avec lesquels nous luttons maintenant », a-t-il déclaré.

En raison du manque d’adhérence sur la nouvelle gamme de pneus, Verstappen a plaisanté en disant que le championnat pourrait devenir « un défi de dérive » si le constructeur Pirelli utilise les pneus 2021 comme prévu.

« J’espère qu’ils écoutent un peu les pilotes », a déclaré Verstappen. « J’espère que nous ne les utiliserons pas. »

Il s’agit de la 15e des 17 courses de la saison écourtée par les coronavirus, avec une autre course à suivre à Bahreïn dimanche prochain avant la fin de la campagne à Abu Dhabi.