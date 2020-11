Résultats ATP Finals | Dominic Thiem bat Novak Djokovic en demi-finale bouleversé

FER bisglycinate + Vitamine C - 14 mg de Fer/gélule - 100% des besoins - Absorption et biodisponibilité maximales - Cure 3 mois - 90 gélules vegan - Nutrimea - Fabriqué en France

POURQUOI PRENDRE DU FER ? Présent dans toutes les cellules de l’organisme, il est indispensable à notre santé. En effet, il assure le transport de l'oxygène dans le sang et la formation des globules rouges. Une carence en fer entraîne de la fatigue, des problèmes de sommeil, la baisse des performances physiques et intellectuelles, voire de l’anémie. Les personnes les plus touchées sont en premier lieu les femmes, mais on note aussi que 30% des jeunes enfants présentent des carences en fer BIODISPONIBILITE OPTIMISEE : le fer est indispensable mais difficile à absorber. En effet, seulement 5% à 10% du fer apporté par l’alimentation est réellement assimilé par l’organisme. C’est pourquoi, en nous appuyant sur les études scientifiques disponibles, notre formule contient la forme la plus assimilable : le Bisglycinate. La vitamine C, ajoutée au fer, agit en synergie pour réduire la fatigue. Nutrimea vous garantit ainsi un complément de qualité. CONSEIL D’UTILISATION : notre complément vous offre une cure complète de 3 mois. Grâce à sa biodisponibilité maximale, le fer de Nutrimea vous apporte 14 mg de fer élément et 80 mg de vitamine C en 1 seule gélule. Cela correspond à 100% de la dose journalière recommandée par les autorités de santé. Dans le cas où vos besoins d’apport en fer recommandés par votre médecin sont plus importants, vous pouvez facilement adapter la posologie. EXPERTISE FRANÇAISE : les produits Nutrimea sont conçus en France par notre département R&D. Pour vous proposer les meilleurs compléments alimentaires, Nutrimea s'appuie aussi sur un comité de 5 experts reconnus dans les domaines de la médecine, de la recherche, de la traçabilité. Nos produits sont fabriqués en France et sont certifiés ISO 22000, HACCP et BPF. Soucieux de notre planète, nous avons développé un NOUVEAU PACKAGING ECORESPONSABLE plus respectueux de l’environnement. LA PROMESSE NUTRIMEA : notre formule repose sur une sélection rigoureuse des meilleurs composants afin de vous proposer un produit plus complet qui agit en profondeur. Notre complément est élaboré de la façon la plus pure possible : il est vegan, sans OGM, sans stéarate, sans gluten ni lactose et sans excipient d’origine synthétique. De fabrication française, des contrôles stricts permettent de garantir une qualité irréprochable.