‘Restez à l’écoute’ est une comédie des années 90 sur le fait de se faire sucer par un téléviseur (et un candidat idéal pour un remake) – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Restez à l’écoute



Où vous pouvez le diffuser: Vidéo Amazon Prime

The Pitch: Un homme qui traverse une crise de la quarantaine préfère regarder la télévision que faire attention à sa femme ou à ses enfants. Avec son mariage au bord de l’effondrement, le gars et sa femme sont aspirés dans un nouveau téléviseur puissant et doivent survivre à un gant de versions infernales d’émissions de télévision et de films alors modernes. (Exemples: Surexposition nordique, Conduire sur Miss Daisy, Trois hommes et bébé de romarin.)

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Ce film de 1992 met en vedette John Ritter (Three’s Company), Pam Dawber (Mork & Mindy), et Jeffrey Jones (Journée de congé de Ferris Bueller), et a été réalisé par Peter Hyams (Outland, Timecop, Mort subite). Certes, ce n’est pas exactement un « qui est qui » de talent légendaire, mais la prémisse est ce qui m’a vraiment accroché ici. Et les détails de l’intrigue sont encore plus ridicules que je l’ai mentionné dans la section pitch: toute cette opération est mise en place pour plaire à Satan lui-même, qui n’est jamais vu dans ce film mais fait allusion à un observateur de télévision majeur. Jones incarne le meilleur dirigeant de l’enfer de la télévision, qui trouve de pauvres schlubs obsédés par la télévision à participer à ce programme de visionnement tortueux, et si les humains survivent pendant 24 heures, ils sont relâchés dans le monde réel.

Pendant que le film est incroyablement ringard dans sa satire de télévision, je me suis vraiment bien amusé avec. De plus, je me suis retrouvé à penser à ce qu’un autre cinéaste pourrait faire avec ce crochet en 2020, et je suis arrivé à la conclusion que c’est un candidat parfait pour un remake moderne. Ce n’est pas un film super connu, il n’a laissé aucune empreinte culturelle (je n’en avais même jamais entendu parler auparavant), et il a une prémisse vraiment géniale. Si les studios vont continuer à refaire des films – et vous pariez qu’ils vont le faire, surtout maintenant – ces types de films, intrigants mais imparfaits, sont ceux que les studios devraient exploiter pour refaire du fourrage. La seule chose qui pourrait théoriquement empêcher un remake, ce sont les avocats qui pourraient hésiter à référencer des tonnes de propriétés intellectuelles différentes à partir d’une myriade de studios, de chaînes et de réseaux. (Théoriquement, l’angle de satire devrait être une protection suffisante, mais vous savez à quel point les studios peuvent être opposés au risque.)

Il y a quelques moments dignes de grincer des dents dans Restez à l’écoute (y compris la réflexion sur la façon dont Jeffrey Jones serait arrêté pour possession de pornographie juvénile plusieurs années après ce film), mais dans l’ensemble, j’ai été extrêmement impressionné par combien de film est entassé dans sa durée d’exécution de 88 minutes. Il y a des tonnes d’endroits et de changements de costumes car les protagonistes sont fouettés canal après canal (ils apparaissent même comme des souris de dessin animé pour un étirement), et bien que j’étais nerveux que les enfants agaçants du couple deviendraient trop un facteur, ils ne l’ont jamais fait . (Je dois aimer ces petites victoires.) De plus, il y a des performances de soutien amusantes de Eugene Levy comme un démon slinky, embrassant le cul et un jeune Erik King (mieux connu pour jouer à Doakes sur Dexter) en tant que stagiaire ambitieux cherchant à réorganiser la façon dont la programmation de l’enfer TV est contrôlée. C’est en fait le genre de film de quarantaine parfait – pas assez grand pour être le film préféré de quiconque, mais une petite découverte amusante de la capsule temporelle qui mérite d’être recommandée aux amis et à la famille ennuyés.

