Restauration : comment choisir sa cellule de refroidissement rapide ?

Dans le domaine de la restauration, les équipements professionnels sont divers et variés et tous ont une utilité indéniable. Parmi eux, nous retrouvons la cellule de refroidissement rapide, une installation des plus pratiques pour la conservation de certains aliments et le refroidissement rapide des plats afin que ceux-ci conservent leur texture. Nous vous guidons ici dans le choix de votre cellule de refroidissement rapide pour une cuisine professionnelle parfaitement équipée.

Pourquoi installer une cellule de refroidissement rapide ?

Au sein d’une cuisine professionnelle, une cellule de refroidissement rapide présente de nombreux avantages, faisant d’elle un équipement des plus utiles. Elle intervient alors dans différents cas de figure.

Dans un premier temps, cette dernière permet la conservation d’aliments crus tels que le poisson, en accord avec la législation. En effet, lorsque du poisson cru est proposé dans un établissement de restauration, ce dernier doit avoir été conservé selon des règles strictes afin d’en préserver le goût et toutes les propriétés.

Parmi les utilisations de la cellule de refroidissement rapide, nous retrouvons également la possibilité de refroidir les plats préparés en un temps record. Cela permet alors de conserver toute la texture et le goût de ces derniers, tout en empêchant la prolifération de bactéries.

Des critères à prendre en compte pour le choix de votre cellule de refroidissement

La cellule de refroidissement rapide est un équipement pouvant s’avérer des plus avantageux dans le domaine de la restauration. Toutefois, il est indispensable d’opter pour un modèle correspondant à votre utilisation afin que celui-ci puisse faire preuve de son utilité.

Tout d’abord, il convient de déterminer l’espace de stockage dont vous avez besoin car nous retrouvons différents modèles d’une capacité variable. Pour une grande cuisine professionnelle demandant une utilisation fréquente et importante, il est recommandé d’opter pour un modèle à 10 ou 15 niveaux. Notez que votre choix dépendra également de la taille de votre cuisine et de l’espace que vous pourrez dédier à cet équipement.

D’autre part, en fonction de votre utilisation, vous pourrez également choisir un modèle disposant de roues afin d’être facilement déplacé.

Avant de poursuivre votre achat, il est important de correctement définir vos besoins afin de privilégier un modèle adapté à votre utilisation, qui saura vous accompagner durant de nombreuses années.

Où acheter ma cellule de refroidissement rapide ?

Si la cellule de refroidissement rapide est un équipement des plus pratiques dans une cuisine professionnelle, cette dernière représente un certain investissement, c’est pourquoi il convient de se tourner vers un site de confiance. Retrouvez ici une courte sélection de sites spécialisés dans la fourniture de cuisines et notamment dans les cellules de refroidissement rapide.

FourniResto

Entreprise installée dans le sud de la France, à Cannes, FourniResto met du cœur à l’ouvrage afin d’offrir aux restaurateurs un environnement de travail pratique et agréable. Avec une équipe composée de 25 personnes, cette dernière met en avant une multitude de produits professionnels de qualité.

Pour chaque commande, vous profiterez d’une livraison dans les meilleurs délais partout en France, ainsi que d’un paiement sécurisé avec une possibilité de paiement en trois ou quatre fois.

Chefook

Avec des produits majoritairement fabriqués en Italie, Chefook est une entreprise axée sur la vente de matériel professionnel dans le domaine de la restauration. Si Chefook est aujourd’hui basé à Bognoli di Sopra, cette dernière vous assure une livraison dans le monde entier. Vous aurez alors le choix parmi de nombreux équipements et notamment toute une gamme de cellules de refroidissement rapide afin d’aménager votre cuisine professionnelle de la meilleure des manières.

Le choix de la rédaction : Iceshop

De manière à vous accompagner dans votre investissement, l’entreprise Iceshop met en avant de nombreux avantages. Tout d’abord, vous profiterez d’un vaste choix concernant les modèles de cellules de refroidissement rapide, avec plusieurs marques expertes afin de ne vous proposer que des produits de qualité.

Par ailleurs, Iceshop vous propose également les prix les plus bas du marché pour un achat abordable, quel que soit votre budget. Vous profiterez également d’une livraison dans les 24 à 72 heures partout en France, ainsi que des produits garantis par le SAV.

Enfin, le site spécialisé Iceshop dispose également de toute une gamme d’accessoires et équipements complémentaires pour votre cellule de refroidissement rapide.