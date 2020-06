Responsable dans la société

L’entraîneur national Joachim Löw a salué le rôle du football dans la crise de la couronne. « Je pense que le football dans son ensemble montre qu’il est conscient de sa responsabilité et de son rôle dans la société », a déclaré Löw dans une double interview avec l’entraîneur national français Didier Deschamps sur dfb.de.

Les champions du monde de 2014 et 2018 se seraient rencontrés mardi soir à Munich lors de la ME paneuropéenne en phase de groupes. En raison de la pandémie corona, le tournoi a été reporté à l’année prochaine (du 11 juin au 11 juillet). « Nous l’apprécierons d’autant plus si nous nous rencontrons à nouveau un jour dans le stade pour célébrer les temps forts sportifs tels que les matchs d’un championnat d’Europe. J’ai hâte d’être sur le terrain avec l’équipe moi-même », a déclaré Lion

L’Union européenne de football (UEFA) annoncera mercredi les matchs internationaux et la Ligue des Nations. « Bien sûr, nous espérons maintenant surtout que les matches internationaux auront lieu à nouveau en automne. Nous sommes très préoccupés par cela », a déclaré Löw, qui est satisfait des performances de son équipe nationale: « Nous avons de la chance d’avoir notre équipe nationale. » de jouer en Bundesliga, de pouvoir revoir sur le terrain. Et je suis heureux que la plupart d’entre eux aient l’air extrêmement frais et en forme, ils dégagent beaucoup d’enthousiasme et sont impatients de rejouer. «