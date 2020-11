Respawn réduit l’XP nécessaire pour progresser dans le Battle Pass de la saison 7 d’Apex Legends

in

Respawn a rendu la progression beaucoup plus facile Apex Legends ‘ saison sept Battle Pass. Les développeurs ont partagé qu’à partir d’aujourd’hui, la quantité d’expérience nécessaire pour obtenir des étoiles sera réduite de moitié et que les défis «prendront beaucoup moins de temps à terminer» à partir de la semaine prochaine.

Le changement intervient après que le Battle Pass mis à jour ait suscité des critiques de la part d’une partie importante de la base de fans du jeu pour être trop chronophage et déséquilibré.

À partir d’aujourd’hui, les points d’expérience nécessaires pour obtenir des étoiles seront divisés par deux: 5 000 XP au lieu de 10 000. À partir de la semaine prochaine, les défis à venir seront également plus faciles à relever, selon un tweet officiel.

Respawn a révélé un Battle Pass «remanié» à l’approche de la saison sept, avec une progression simplifiée. Gagner des niveaux dans le Pass nécessiterait des étoiles au lieu des anciens points de défi. Bien que le changement ait été initialement bien accueilli, Respawn a déséquilibré le nombre d’étoiles nécessaires pour progresser dans les pistes de récompenses.

Compléter tous les défis quotidiens donne moins d’un niveau, et les objectifs hebdomadaires ne rapportent pas non plus autant d’expérience, comparativement. Dans les Battle Pass précédents, les joueurs gagneraient un niveau Battle Pass en fonction de l’expérience acquise dans les matchs, à partir de 9000 et plafonnant à 54000 par niveau.

Le nouveau Battle Pass a presque doublé ces chiffres: au lieu d’un taux variable, Respawn a adopté un modèle fixe qui rapportait une étoile (un dixième d’un niveau de Battle Pass) pour chaque 10000 points d’expérience gagnés, ce qui doublait presque la quantité d’expérience nécessaire pour gagner plus de niveaux. par rapport au plafond précédent.

Après les ajustements d’aujourd’hui, le Battle Pass de la saison sept donnera un niveau pour chaque 50000 points d’expérience, à peu près en ligne avec le plafond précédent. Les défis hebdomadaires peuvent encourager les joueurs à continuer de plonger Sommet, en supposant qu’ils seront plus faciles à terminer (et Respawn se penche dans cette direction) et produiront peut-être de meilleures récompenses par rapport à maintenant.

