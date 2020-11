Respawn pourparlers allant au-delà d’Apex Legends Battle Royale

Respawn Entertainment a révélé que ses développeurs avaient eu des conversations sur l’expansion Apex Legends au-delà d’un jeu Battle Royale gratuit.

Dans une récente interview avec Eurogamer, le directeur du jeu Chad Grenier a déclaré que le studio avait envisagé de «nouvelles façons» de jouer. Apex Legends et le présenter à un public plus large.

Interrogé sur la vision de Respawn pour Apex Legends‘avenir, Grenier a déclaré que le développeur veut «maintenir un jeu de qualité», et son «autre [focus] est: comment pouvons-nous l’élargir? » Il ajouta:

Cela signifie donc de nouveaux joueurs, de nouvelles plates-formes et de nouvelles façons de jouer à Apex. En ce moment, nous sommes un jeu de bataille royale. Je pense que si vous regardez dans l’avenir, nous avons beaucoup de conversations sur, vous savez, devrions-nous aller au-delà de la bataille royale? Nous avons cette liste de légendes que les gens adorent – comment pouvons-nous les utiliser autrement? Je pense qu’en regardant vers l’avenir, vous allez probablement voir le jeu devenir plus qu’un simple jeu de bataille royale. Vous voyez que nous avons tous ces LTM (modes à durée limitée) et d’autres façons de jouer. Je pense que c’est un excellent point de départ.