Resident Evil Village prend en charge la résolution 4K et le traçage de rayons sur PS5

Capcom a aussi les informations officielles sur le produit Resident Evil Village mis à jour pour PS5, qui utilise également les dernières technologies.

En plus de la résolution 4K, des effets de lancer de rayons sont également proposés ici, afin de mettre au point les vues et les lieux magnifiques et en même temps terrifiants. Sinon, des fonctionnalités telles que les déclencheurs adaptatifs, les temps de chargement rapides, le retour haptique et l’audio 3D sont utilisées:

Temps de chargement courts : Reprenez là où vous vous étiez arrêté avec presque aucun temps de chargement, grâce au puissant SSD ultra-rapide de la console PS5.

Déclencheur adaptatif : Ressentez le poids et la résistance des déclencheurs d'armes à feu pour une expérience de jeu encore plus immersive.

Commentaires Haptisches: Utilisez le retour haptique pour simuler la sensation de tirer une vraie arme.

Tempest 3D AudioTech sur des écouteurs compatibles: Entourez-vous de musique soigneusement composée et de sons d'horreur de survie dans Resident Evil Village. L'audio 3D améliore l'expérience en donnant l'impression que les sons terrifiants viennent de toutes les directions.

La condition préalable pour cela est, bien sûr, un téléviseur correspondant avec une résolution d’au moins 4K et des écouteurs prenant également en charge le son 3D. Les casques PlayStation actuels ou le nouveau casque PS5 de Sony peuvent être utilisés pour cela.

Resident Evil Village sortira sur PlayStation 5 en 2021.