Resident Evil Village Longueur supérieure à celle des autres titres de moteur RE

Le récent Resident Evil les entrées ne sont en aucun cas des jeux particulièrement longs. En moyenne, les joueurs peuvent terminer Resident Evil 7 en neuf à onze heures environ, par exemple. Mais Capcom aurait une campagne de développement un peu plus longue pour Resident Evil Village. En fait, un initié affirme que le nouveau titre comptera comme le jeu le plus long jamais créé par Capcom dans RE Engine.

Dans un message Twitter, a noté Resident Evil leaker AestheticGamer alias Dusk Golem a expliqué que RE Village ne prendra pas trop d’heures pour terminer. Cependant, Dusk Golem allègue que la campagne pourrait durer plus de deux à trois heures de plus que RE7. Cela, bien sûr, dépend du style de jeu et d’autres variables. Pourtant, l’initié semble confiant de dire que le prochain versement est le projet le plus robuste de RE Engine en termes de durée.

Découvrez le tweet en question ci-dessous:

Ne vous attendez pas à ce que RE8 soit un jeu très long, mais j’ai entendu dire que ce serait le jeu RE Engine le plus long. Plus précisément, j’ai entendu dire que cela durerait environ 2-3 heures de plus que RE7, mais les spécificités sont fortement soumises à de nombreuses variables de style de jeu, tout simplement plus simples pour dire le plus long jeu RE Engine. https://t.co/PU29QUNPbs – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 7 juillet 2020

Dans une autre réponse Twitter, Dusk Golem affirme que Capcom vise à libérer RE Village au T2 de 2021, quelque part entre avril et juin. Pour l’instant, l’éditeur lui-même n’a confirmé qu’une fenêtre de sortie 2021.

Même si RE8 était sorti au premier trimestre, il aurait été en développement pendant 4 ans. Cela dit, il semble plus que ce sera une version Q2 en ce moment, mais permettez-moi de le dire maintenant, ils n’ont pas encore fixé à 100% une date. https://t.co/G5EPSHmd1f – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 7 juillet 2020

Capcom a annoncé la nouvelle entrée le mois dernier lors de l’événement de révélation PS5 de Sony. Comme le suggéraient les rumeurs précédentes, RE7 Ethan revient en tant que protagoniste principal. Le favori des fans, Chris Redfield, fait également son retour. De plus, les loups-garous sont en effet impliqués dans une certaine mesure.

[Source: Dusk Golem on Twitter]