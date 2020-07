Resident Evil Village : Capcom veut savoir ce qu’en pense les joueurs

Capcom a partagé une enquête sur Resident Evil Village via le compte Twitter officiel du jeu, demandant aux gens leur avis sur Resident Evil 8.

Comme on peut s’y attendre, il s’agit d’un sondage standard destiné à évaluer les intérêts des gens. Cependant, certaines questions intéressantes s’inscrivent dans les possibilités de la prochaine génération. Pour être plus précis, il s’agit de demander aux acteurs potentiels leur avis sur les systèmes qu’ils achèteront.

Voici le tweet qui demande l’avis des gens. Si cette capture d’écran semble familière, c’est qu’elle provient du lot que Capcom a partagé après l’annonce du jeu.

We value your feedback.

Please take a few minutes of your time to fill out this form about Resident Evil Village.https://t.co/KW7F9TAPNs pic.twitter.com/tjkLVKilHa — Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2020

Un sondage important pour la suite ?

Ce sondage sur Resident Evil Village démarre assez normalement. Elle demande si les gens sont intéressés par ce jeu, si les gens ont acheté des entrées passées de Resident Evil, si vous avez classé celles que vous avez aimées et si vous voulez savoir qui vous êtes, où vous vivez et quelles sont les plateformes que vous possédez et utilisez.

Il vous demande ensuite si vous connaissez Resident Evil Village, comment vous en avez entendu parler et des informations plus détaillées. Par exemple, il détermine la précision et la qualité du titre, en demandant si les gens peuvent dire qu’il s’agit de Resident Evil 8. Il vous demande également quelles sont vos intentions pour la prochaine génération. Il peut aussi vous demander si vous seriez intéressé par une démo. (Quand je l’ai prise, j’ai fini par ne pas obtenir tous les

Resident Evil Village est en cours de développement pour la PlayStation 5, la Xbox One et le PC et sera lancé en 2021. D’autres nouvelles à ce sujet arriveront en août 2020.