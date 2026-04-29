Resident Evil Requiem : Capcom révèle un « chapitre 2 fantôme » coupé pendant le développement

Capcom a laissé filtrer un détail rare sur les coulisses de Resident Evil Requiem: son réalisateur, Koshi Nakanishi, affirme qu’un chapitre 2 fantôme a existé puis a été retiré avant la version finale. Une confession faite au média japonais Defaminicogamer, qui éclaire une méthode de production où l’itération prime sur l’accumulation, quitte à faire disparaître des pans entiers de jeu.

Koshi Nakanishi évoque un chapitre 2 fantôme dans Defaminicogamer

Dans cet entretien, Nakanishi explique qu’un segment complet, identifié en interne comme un chapitre 2 fantôme , n’a pas survécu aux arbitrages de conception. La formule n’est pas anodine: le réalisateur la rattache explicitement à un précédent connu dans la série, en rappelant qu’il y avait déjà eu un chapitre 2 fantôme sur Resident Evil 7, lui aussi supprimé au cours du développement.

Le choix des mots suggère moins une scène coupée à la marge qu’une section structurante, au point d’être pensée comme un chapitre à part entière. Pour un jeu dont la progression et le rythme reposent sur une montée de tension calibrée, enlever un chapitre revient à réécrire l’équilibre global, le tempo des révélations, et parfois même la logique géographique des lieux visités.

Capcom assume une méthode: déplacer, réécrire, supprimer dès la phase de planification

Le point le plus instructif de la déclaration tient à la chronologie. Capcom ne présente pas cette suppression comme une décision de dernière minute, prise sous la pression d’une sortie imminente. Nakanishi décrit plutôt un processus de révisions répétées concentrées sur la phase initiale, celle de la planification, où les idées sont testées, déplacées, parfois fusionnées, et parfois abandonnées.

Dans cette logique, un chapitre peut disparaître sans que le jeu soit amputé au sens où l’entendent souvent les joueurs. Une partie des éléments peut être recyclée ailleurs: une situation réécrite, un décor réutilisé, une mécanique déplacée plus tard pour renforcer la courbe de difficulté. Nakanishi insiste surtout sur un principe de création: la soustraction peut améliorer le résultat final, parce qu’elle clarifie l’intention et évite la dispersion.

Ce discours s’inscrit dans une tradition de développement très présente dans les productions à gros budget, où l’itération précoce sert à verrouiller rapidement les fondamentaux: sensation de contrôle, lisibilité des objectifs, densité des rencontres, cohérence de la progression. Le corollaire est brutal mais classique: des contenus complets, parfois coûteux, peuvent ne jamais atteindre le public.

Un chapitre supprimé, un récit rééquilibré autour de Leon S. Kennedy

Le réalisateur ne donne aucun indice sur ce que contenait ce chapitre 2 supprimé, ni sur la raison précise de sa disparition. Mais le fait qu’il soit identifié comme chapitre 2 invite à une hypothèse de structure: il s’agissait vraisemblablement d’un segment placé très tôt dans l’aventure, donc déterminant pour installer les enjeux, la grammaire de gameplay, et la dynamique de progression autour de Leon S. Kennedy.

Dans un Resident Evil, les premières heures ont une fonction particulière: elles enseignent les règles implicites. Quel type de menace domine, quelle rareté des ressources est visée, quel degré de vulnérabilité est attendu. Un chapitre retiré à cet endroit peut traduire plusieurs arbitrages: une introduction jugée trop longue, une rupture de rythme, une zone trop éloignée du cœur narratif, ou une mécanique qui contredisait l’identité recherchée.

Ce type de coupe peut aussi signaler un changement de priorités au moment où l’équipe fige l’ossature: décider que l’expérience doit être plus tendue, plus directe, ou au contraire mieux respirer. Le chapitre supprimé devient alors un témoin d’une version alternative du jeu, plus bavarde, plus expérimentale, ou plus éclatée.

DLC et contenu additionnel: Capcom entretient l’attente autour de Requiem

Cette révélation intervient alors que contenus additionnels et extensions sont déjà évoqués autour de Resident Evil Requiem, alimentant une attente forte sur ce que Capcom ajoutera à l’expérience. Dans l’écosystème Resident Evil, l’après-lancement est devenu un espace stratégique: prolonger la durée de vie, relancer la conversation, et proposer des variations de ton ou de gameplay.

Un autre sujet circule avec insistance dans la communauté: le retour du mode Mercenaries, format historiquement associé à la série, centré sur le scoring et la rejouabilité. Même sans annonce détaillée dans le propos rapporté, l’idée d’un contenu post-sortie paraît cohérente avec la manière dont Capcom a, ces dernières années, rythmé la vie de ses grandes licences.

La question est moins de savoir si Requiem sera étendu que de comprendre la forme que prendra cette extension. Un DLC peut servir à raconter un contrechamp narratif, à isoler un personnage, à proposer une variation de difficulté, ou à expérimenter une structure plus compacte. La mention d’un chapitre supprimé nourrit aussi une autre lecture: celle d’un studio qui rappelle que tout ce qui a été conçu n’a pas été montré, et que l’univers de Requiem conserve des zones d’ombre exploitables.

La soustraction est importante: une leçon de mise en scène dans l’horreur

La phrase de Nakanishi sur la soustraction résonne particulièrement dans un jeu d’horreur. Le genre vit de ce qui manque autant que de ce qui est montré: informations incomplètes, espaces non explorés, motivations ambiguës, menaces suggérées. Couper un chapitre peut donc relever d’une logique artistique autant que d’une logique industrielle.

Dans une série comme Resident Evil, l’équilibre est délicat entre action, exploration et gestion des ressources. Trop de contenu peut diluer l’angoisse et transformer la progression en succession d’objectifs mécaniques. À l’inverse, un resserrement peut renforcer la pression, rendre les lieux plus mémorables, et donner plus de poids aux retours en arrière, aux raccourcis, aux verrouillages de portes et aux détours imposés.

Le propos du réalisateur rappelle aussi une réalité rarement évoquée frontalement: un jeu final n’est pas la somme de toutes les idées, mais le résultat d’une sélection. Et dans les productions modernes, cette sélection est permanente, documentée, et parfois assumée publiquement quand le studio veut mettre en avant une exigence de qualité.

Ce que cette révélation dit de la communication de Capcom

En choisissant de parler d’un chapitre supprimé sans en dévoiler le contenu, Capcom adopte une communication à double effet. D’un côté, l’éditeur nourrit la curiosité avec un détail concret, suffisamment précis pour être crédible, suffisamment vague pour éviter de figer une version perdue dans l’imaginaire collectif. De l’autre, il valorise une posture de studio qui tranche, qui itère, qui coupe, et qui revendique la discipline plutôt que l’empilement.

Le risque est connu: une partie du public peut interpréter l’existence d’un chapitre supprimé comme la preuve d’un contenu manquant. Mais l’argument de Nakanishi vise à retourner cette lecture: si quelque chose a été retiré, c’est parce que l’équipe a estimé que le jeu y gagnait en cohérence, en rythme, ou en impact.

Ce chapitre 2 fantôme devient alors moins une promesse de contenu caché qu’un indice sur la fabrique d’un blockbuster: un jeu qui, avant d’être une expérience stable, a été une suite de versions concurrentes, dont certaines ont été abandonnées pour que la version publiée impose une trajectoire plus nette.