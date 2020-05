Resident Evil 3: tous les ennemis seront-ils remplacés par des dinosaures?

– Publicité –



Mises à jour de Resident Evil 3: Alors qu’un nouveau mod change des zombies pour un T-Rex, un nouveau Dino Crises est apparu à Racoon City. Après seulement cinq jours de vente, The Resident Evil 3 Remake a franchi une étape de vente impressionnante. Il y a probablement plus de remakes Resident Evil à venir. Les fans ont soif de plus de films d’horreur liés à Dino car Dino Crises n’a plus été entendu depuis l’année 2003.

Les zombies se transforment en dinosaures errants alors que le mod Dino Evil 3 se transforme en Resident Evil 3. Un type similaire de mod a également été créé pour le deuxième épisode dans lequel des costumes et des skins liés à la série ont été ajoutés, dont le protagoniste à tête rouge Regina. Dans le troisième épisode, il n’y a pas de dinosaures, donc ce Resident Evil fait le pont.

Resident Evil 3: les ennemis soient remplacés par des dinosaures

Alessandro Fillari a déclaré: «En tant que remake, Resident Evil 3 est non seulement loin d’honorer sa source, mais il ne tient pas non plus tout à fait l’atterrissage comme une expérience d’horreur autonome.

Même sans tenir compte du jeu original ou de son prédécesseur, RE3 a du mal à suivre son rythme au milieu d’un affrontement d’éléments d’horreur de survie et d’action standard.

Bien qu’il ait un bon départ et donne à son principal méchant de bons moments, cette répétition tronquée du jeu de conclusion de la trilogie originale Resident Evil ne lui rend pas justice. «

Les fans attendent depuis très longtemps la bonne suite de Dino Crises 2. Les rumeurs ont suggéré qu’un remake du type Resident Evil 2 et 3 pourrait probablement être Dino Crises.

Afin d’obtenir le traitement de remake, Resident Evil 4 pourrait également être créé et ce pourrait être le prochain classique d’horreur Capcom. Resident Evil 3 mid est la chose la plus probable qui se produise pour l’instant.

