Resident Evil 3: Comment atteindre les rangs S et les détails que vous devez connaître

– Publicité –



Atteindre le score S le plus élevé après un jeu Resident Evil 3 peut sembler impossible au premier abord. Voici comment obtenir une note S dans Resident Evil 3.

Le remake réalisé par Capcom de la troisième entrée de leur série de survie d’horreur classique et héritée, Resident Evil 3 recrée l’horreur et la tension du titre original et le traduit pour répondre aux besoins des normes modernes.

Comment atteindre les rangs S dans Resident Evil 3

– Publicité –

Fournissant sans doute l’un des jeux les plus impressionnants visuellement à paraître, le design visuel de Resident Evil 3 est impressionnant. Le design visuel de Resident Evil 3 renforce la peur évoquée dans les rues infestées de zombies de Racoon City.

L’utilisation incroyable de l’éclairage, de la conception sonore, des conceptions de créatures et d’une variété d’autres systèmes et conceptions de jeux renforcent la tension et la peur liées à la série d’horreur de survie.

Couplée à l’omniprésente Némésis, la difficulté du jeu peut être aussi frustrante que provoquant la peur. Resident Evil 3 s’ajoute non seulement à la liste des remakes impressionnants de Capcom, mais sert de référence pour le genre d’horreur de survie.

Un des Resident Evil’s l’identification des caractéristiques est son système de notation de fin de partie. Que ce soit Resident Evil 2, 3, 4, ou 5 la série récompense à la fois le jeu conservateur, la maîtrise du jeu donné, la capacité de survie et les compétences globales.

Le système de notation a encouragé plusieurs parties parallèlement à une difficulté croissante et à des expériences avec différentes tactiques. La note varie d’un C moyen à un S spectaculaire, récompensant les meilleurs joueurs de la plus haute note.

Pour gagner un rang S dans Resident Evil 3 les joueurs doivent remplir certaines conditions, selon le niveau de difficulté choisi par un joueur.

Même avec ces systèmes notés, l’obtention d’un rang S est encore relativement vague et difficile à traiter. Heureusement, les paramètres spécifiques nécessaires pour obtenir un classement S ont été notés et détaillés en ligne. Comme mentionné ci-dessus, chaque difficulté a des exigences différentes pour atteindre un rang S et sont les suivantes.

Assisté : Terminez l’histoire en 2,5 heures sans enregistrer plus de 5 fois.

: Terminez l’histoire en 2,5 heures sans enregistrer plus de 5 fois. la norme : Terminez l’histoire en 2 heures sans enregistrer plus de 5 fois.

: Terminez l’histoire en 2 heures sans enregistrer plus de 5 fois. Hardcore : Terminez l’histoire en 1 heure et 45 minutes sans enregistrer plus de 5 fois.

: Terminez l’histoire en 1 heure et 45 minutes sans enregistrer plus de 5 fois. Cauchemar : Terminez l’histoire en 2 heures sans enregistrer plus de 5 fois.

: Terminez l’histoire en 2 heures sans enregistrer plus de 5 fois. Enfer: Terminez l’histoire en 2 heures sans enregistrer plus de 5 fois.

– Publicité –