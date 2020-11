République tchèque 1-0: Waldschmidts Abstauber suffit à l’équipe DFB pour gagner

L’équipe nationale allemande a réalisé un début satisfaisant mais pas forcément convaincant pour la dernière phase internationale de l’année (les temps forts dans la vidéo!). Devant des tribunes vides de la Red Bull Arena de Leipzig, l’équipe de Joachim Löw, qui avait beaucoup changé en termes de personnel, a marqué 1-0 (1-0) lors du test contre la République tchèque. Désormais, les duels de la Ligue des Nations contre l’Ukraine (samedi, 20h45) et l’Espagne (mardi, 20h45) sont au programme.

« Le fait est que nous ne jouons probablement plus ensemble dans la constellation. Néanmoins, c’était le cas où les gars se sont impliqués, donc vous pouvez être satisfaits. Nous avons bien fait en première mi-temps, mais nous l’aurions fait en seconde. le 2-0 doit être ajouté « , a déclaré l’entraîneur national Joachim Loew RTL.

Le joueur de 60 ans a également été impressionné par les deux débutants Philipp Max et Ridle Baku, numéro 111 et 112 à l’époque de Löw: « Je pense que dans l’ensemble, vous pouvez être satisfait des nouveaux venus. En première période, nous en avons eu plus avec Ilkay Gündogan. Qualité de jeu. Mais dans l’ensemble, il a été engagé par tout le monde. » Gündogan lui-même a déclaré: « Il est tout à fait normal que des erreurs se produisent. Il faut pardonner aux jeunes joueurs, dont certains ont fait leur premier match international. »

Florian Neuhaus, le meilleur joueur allemand de la soirée, a déclaré: « Vous avez vu que nous n’avions jamais joué ensemble comme ça auparavant. Mais nous avons bien défendu. Maintenant, nous voulons définitivement gagner contre l’Ukraine samedi. »

Allemagne – République tchèque: l’analyse

L’entraîneur national Löw a démarré la machine rotative sans les joueurs du FC Bayern et de Kroos qui n’étaient pas encore disponibles et qui n’ont gardé Rüdiger que depuis le début par rapport au duel avec la Suisse (3: 3) il y a un mois.

Parmi les dix nouveaux venus figuraient Bakou (Wolfsburg) et Max (Eindhoven), les débutants numéro 111 et 112 de l’ère Löw. Surtout, les ex-Augsburgers ont fait beaucoup de vapeur sur la gauche dans le Löw’schen 3-4-3. Après un tir de Neuhaus paré par le gardien tchèque Pavlenka, c’est Max qui a mis le ballon brusquement dans la zone des six mètres, où Waldschmidt était prêt et dépoussiéré pour son deuxième but international (13e).

Le leadership précoce a donné à l’équipe DFB beaucoup de sécurité. Dans les 45 premières minutes, contre un adversaire certes limité, un jeu animé s’est développé avec un bon relais de passes, qui s’est traduit à quelques reprises par des chances prometteuses. Le manque de précision à la fin, mais aussi l’un ou l’autre acte de sauvetage fort du Bremen Pavlenka bien éveillé a empêché une avance plus élevée à la pause.

Allemagne – République Tchèque: Les scores et avis individuels des joueurs DFB © imago images / Picture Point LE 1/15 L’équipe nationale allemande a remporté le match amical contre la République tchèque à Leipzig 1-0 (1-0). Luca Waldschmidt a marqué le but du jour. Les acteurs DFB dans l’examen individuel. 2/15 Kevin Trapp: Il a dû intervenir plusieurs fois et l’a fait avec confiance, mais les tentatives des Tchèques n’étaient pas non plus de première classe – à l’exception de la grande chance de Vydra à la 82e minute. Il a parfaitement déjoué cela. Note 3. © imago images / Picture Point LE 3/15 Jonathan Tah: Avec le plus de contacts de balle de tous les joueurs et aussi décent dans les duels. Cependant, il semblait souvent assez calme dans ses actions. Niveau 4. © imago images / Jan Huebner 4/15 Robin Koch: Solide performance du légionnaire de la Premier League en tant qu’acteur central de la chaîne de défense. La possession du ballon était principalement limitée aux passes très sûres. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 5/15 Antonio Rüdiger: Lui aussi a livré une performance décente sans briller. Entré sur la plupart des actions de clarification au sein de l’équipe DFB (4). Note: 3,5. © imago images / Picture Point LE 6/15 Ridle Baku: Première nomination et débuts tout de suite. Pas sans erreur, mais bien performé et souvent là-haut. A eu ses pieds dans le match à 1-0 et s’est préparé avec le plus de tirs au but (3). Plus faible après la pause. Note 3. 7/15 Philipp Max: Le prochain débutant qui était dans le onze de départ. 13 minutes plus tard, il préparait fortement le 1-0. J’ai fait de superbes croix et pas une mauvaise passe dans la première demi-heure. A souvent montré une bonne pré-orientation. Niveau: 2. 8/15 Ilkay Gündogan: Le joueur national le plus expérimenté a conduit l’équipe sur le terrain en tant que capitaine et a réalisé le plus de balles en première mi-temps. Souvent offert lui-même profondément et initié les attaques allemandes. Je suis allé faire une pause. Note 3. © imago images / Picture Point LE 9/15 Florian Neuhaus: Un autre match fort de Gladbach, dont le bon tir a rendu le 1-0 possible. A montré une grande compréhension du jeu et remporté de nombreuses balles. Malchanceux avec son post-crash (77e). Meilleur joueur allemand. Niveau: 1,5. 10/15 Julian Brandt: J’ai fait un effort et avec quelques bonnes passes, mais encore une fois avec trop de mauvaises passes. Manqué misérablement une grosse chance (32e), mais initia fortement la double chance d’Amiri. Cependant, il s’est considérablement détérioré après la pause. Note: 4,5. 11/15 Jonas Hofmann: Après 13 balles et 20 minutes, le jeu était déjà terminé pour lui. Le Gladbach s’est blessé à la cuisse arrière et a dû sortir. Pas de notation. © imago images / Picture Point LE 12/15 Luca Waldschmidt: était sur place avec le centre pointu de Max et a marqué le but gagnant. C’était son deuxième but international. Dans l’affirmation du ballon, il y a encore place à l’amélioration. Avec Baku et Brandt avec le plus de passes à un tir. Note 3. © imago images / Jan Huebner 13/15 Nadiem Amiri: Entré en jeu après seulement 20 minutes pour le malheureux Hofmann et avec trois tirs au but, la plupart des Allemands en avaient un à la mi-temps. Mais il doit marquer avec sa grosse double chance (43.). Note: 3,5. 14/15 Mahmoud Dahoud: Remplacé par Gündogan à la pause. Souvent offert comme premier arrêt. Insouciance gâchée une passe prometteuse à Brandt (65e). Note: 3,5. © imago images / Picture Point LE 15/15 Nico Schulz: Il remplaça Max après 69 minutes. N’a pas attiré beaucoup d’attention mais est allé propre sur la gauche. Note: 3,5.





Après la pause, le jeu s’est un peu aplati, même si le milieu de terrain allemand avait encore un contrôle total. Neuhaus en particulier a donné la structure du jeu après avoir remplacé le capitaine Gündogan à la mi-temps. A l’exception d’un tir de Neuhaus (77e), les actions dangereuses sont restées rares.

Puisque les Tchèques, qui sont redevenus courageux dans la phase finale, ont trouvé leur champion dans le gardien allemand Trapp, c’était finalement une victoire de travail étroite mais méritée pour les Allemands étant donné la bonne première mi-temps.

Le seul point négatif du point de vue de Löw-Elf était la blessure de Hofmann: le joueur de Gladbach a dû céder la place à Amiri après 21 minutes en raison de problèmes à la cuisse.

Allemagne – République tchèque: les alignements

Allemagne: Trapp – Tah, Koch, Rüdiger – Bakou, Gündogan (46e Dahoud), Neuhaus, Max (69e Schulz) – Hofmann (21e Amiri), Brandt, Waldschmidt

République Tchèque: Pavlenka – Mateju, Brabec, Jemeika, Novak (46. Soucek) – Trous, Barak (69. Kral) – Cerny (46. Jankto), Dockal (69. Darida), Kopic (78. Ondrasek) – Krmencik (46. Vydra) )

Tor: 1: 0 Waldschmidt (13.)

La star du jeu: Florian Neuhaus (Allemagne)

Il a eu un premier match international solide suivi d’un deuxième solide. A pris le jeu au milieu de terrain, défié et distribué de nombreuses balles, généralement intelligemment et sans faille. De plus, le joueur de Gladbach a enregistré le plus de la part des Allemands avec dix victoires de balle. A noter également: Trapp, qui n’avait plus rien à faire depuis longtemps, mais a ensuite déjoué une tête de Vydra à bout portant avec une excellente sauvegarde de vol à la 82e minute et a ainsi assuré la victoire.

Flop du jeu: Borek Dockal (République tchèque)

Pas d’action rapide, pas d’affirmation de soi, pas d’idées: le meneur de jeu tchèque symbolisait le manque de qualité offensive de l’adversaire. Aucun joueur n’a perdu autant de balles mercredi soir à Leipzig que Dockal (22e).

L’arbitre: Andris Treimanis (Lettonie)

Comme d’habitude dans un match amical, il n’y a pas eu de scènes sensibles. L’arbitre letton de 35 ans n’a donc eu aucun problème à mener le match.