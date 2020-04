Republic acquiert Indie Crowdfunding Company Fig

La semaine dernière, une acquisition intéressante car la société Republic a acquis la société de financement participatif de jeux vidéo indépendants Fig. Le mot est venu de GamesIndustry.biz, qui a rapporté que l’accord avait été conclu la semaine dernière, puis annoncé tranquillement au public. Republic, si vous ne les connaissez pas, exécutez une plate-forme commerciale similaire, car la leur est davantage destinée aux entreprises en démarrage. Donc, même si cela ressemble à un ajustement naturel sur un terrain d’entente, il est étrange qu’ils aient choisi de s’aventurer dans le jeu vidéo plutôt que dans une entreprise similaire à ce qu’ils font en matière d’entreprise. Vous pouvez lire la déclaration de Repulic ci-dessous alors qu’ils souhaitent la bienvenue à la nouvelle entreprise.

Republic est ravi d’annoncer que nous avons acquis Fig, le premier éditeur mondial de jeux vidéo qui propose des investissements dans les jeux vidéo. Fig a lancé une nouvelle et meilleure façon de financer et de développer des jeux vidéo. Dans le modèle traditionnel, un petit groupe de dirigeants de grandes entreprises décident des jeux à réaliser. Sur Fig, les fans et les investisseurs individuels aident à faire un appel à ce qui est financé. Les investisseurs choisissent les jeux qu’ils souhaitent soutenir grâce à un investissement dans Fig et peuvent être récompensés avec une partie des revenus en fonction du succès du jeu. Lorsque le développement d’un jeu est financé sur Fig, il gagne le soutien de centaines ou de milliers d’investisseurs qui ont tous intérêt à son succès. Ils deviennent les champions du projet, avec la possibilité de participer aux premières versions, la possibilité de donner de précieux commentaires et d’aider à promouvoir le jeu auprès de leurs amis une fois qu’il sera lancé.

Ce modèle innovant a extrêmement bien fonctionné. Depuis 2015, les investisseurs de Fig ont financé avec succès plus de 40 jeux et ont reçu jusqu’à présent un montant impressionnant de 6 400 000 $. Les rendements des investissements individuels ont atteint 565% et Fig a bénéficié de 3 années consécutives de rendements positifs. Les jeux financés sur Fig ont remporté des prix prestigieux et sont très bien notés par les joueurs.