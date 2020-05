Représentation en direct de la sculpture volante Franchise Freedom de Studio Drift

Virtual Design Festival s’est associé à Studio Drift pour diffuser en direct une performance spéciale de Franchise Freedom, l’œuvre cinétique du studio d’Amsterdam comprenant des centaines de drones illuminés. Branchez-vous à partir de 21 h, heure du Royaume-Uni, pour le regarder en direct.

La représentation a lieu au-dessus d’une ville non divulguée le 75e anniversaire du jour de la libération, un jour férié marquant la fin de l’occupation nazie aux Pays-Bas.

L’endroit exact est gardé secret afin que les gens ne bafouent pas les règles de distanciation sociale pour le regarder en personne.

Dévoilé à la semaine de l’art de Miami en 2017, Franchise Freedom comprend 300 drones illuminés qui ont été programmés pour imiter le comportement d’un murmure d’étourneaux dans le ciel.

L’œuvre a déjà été exécutée à Burning Man et au Kennedy Space Center pour marquer le 50e anniversaire de l’alunissage.

Le spectacle de ce soir, qui est soutenu par l’organisation artistique Mothership, est destiné à aider à remplacer tous les événements qui auraient normalement lieu à travers les Pays-Bas pour faire le jour de la libération, mais qui ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Interview en direct avec Studio Drift dans le cadre du Virtual Design Festival

« Nous proposons Franchise Freedom pour les professionnels de la santé et les personnes souffrant du virus », a déclaré le co-fondateur de Studio Drift, Ralph Nauta. « Malheureusement, l’art ne peut pas être la solution, mais il peut créer du réconfort pendant des périodes désespérées. »

« Nous avons vu lors de nos précédentes performances que lorsque les gens voient l’œuvre ensemble, elle les unit », a ajouté le co-fondateur de Studio Drift, Lonneke Gordijn. « Ils regardent tous la même chose et ressentent une partie d’une expérience collective. »

Studio Drift, que Nauta et Gordijn ont fondé en 2007, produit des sculptures, des installations et des performances expérientielles, qui utilisent souvent la technologie pour explorer les phénomènes naturels et les relations des humains avec la nature.

Plus tôt dans la journée, le duo a parlé au rédacteur en chef de Dezeen, Marcus Fairs, de leur travail dans l’une de nos conversations Screentime en direct dans le cadre de VDF.

Virtual Design Festival est le premier festival de design en ligne au monde, qui se déroule du 15 avril au 30 juin. Pour plus d’informations ou pour être ajouté à la liste de diffusion, contactez-nous à virtualdesignfestival@dezeen.com.