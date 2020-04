Report du dossier de discrimination sexuelle de l’équipe nationale américaine de football

La date du procès pour une affaire de discrimination fondée sur le sexe déposée par l’équipe nationale américaine de football féminin a été repoussée au 16 juin.

Les joueurs de l’équipe ont déposé une plainte contre US Soccer l’année dernière en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et de la loi sur les droits civils de 1964. Ils allèguent qu’ils n’ont pas été payés équitablement par rapport aux joueurs de l’équipe masculine et ont demandé plus de 66 millions de dollars. en dommages.

La date du procès était initialement fixée au 5 mai au tribunal de district américain de Los Angeles. De plus, la conférence préparatoire au procès du 20 avril a été reportée au 1er juin.

Les deux parties avaient demandé conseil au tribunal à la lumière de l’épidémie de coronavirus. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a émis un ordre de séjour à domicile dans son état en raison de la pandémie mondiale.