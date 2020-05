Report du dernier film d’horreur d’Edgar Wright hier soir à Soho

By





Edgar WrightLe retour au cinéma va devoir attendre. Le nouveau film du réalisateur, une photo d’horreur intitulée La nuit dernière à Soho, a été retiré du calendrier de sortie par Focus Features. Il devait sortir le 25 septembre. Les stars du cinéma Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg, et Timbre de Terrance. Le dernier film d’Edgar Wright, Baby Driver, a été un énorme succès au box-office, avec un total de 226 millions de dollars dans le monde et trois nominations aux Oscars en 2017. Il semble maintenant que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour son retour. La nouvelle a été rapportée par Variety.

Edgar Wright est obsédé par le Londres des années 60

Le film lui-même est un film d’horreur phycologique qui peut ou non inclure une intrigue de voyage dans le temps. Honnêtement, on ne sait pas grand-chose sur l’histoire. Wright avait ceci à dire sur Soho à Empire Magazine plus tôt cette année. « Il y a quelque chose que j’ai en commun avec le personnage principal, car je suis affligé de nostalgie pendant une décennie dans laquelle je n’ai pas vécu », ajoute Edgar Wright, « Vous pensez à Londres des années 60 – à quoi cela ressemblerait-il? Et le la réalité de la décennie n’est peut-être pas ce qu’elle imagine. Elle comporte un élément de « faites attention à ce que vous souhaitez. » «

Même s’il a fait Shawn des morts, J’attends depuis des années qu’Edgar Wright fasse un film d’horreur direct. Bien sûr, il aura probablement toujours ses plans d’humour inclus, mais il a un œil très vif pour le macabre et le gore. Depuis sa fausse bande-annonce de Grindhouse, Wright a été l’un de mes réalisateurs d’horreur. J’espère que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour celui-ci. Nous avons attendu assez longtemps, non seulement pour une autre de ses vues sur l’horreur, mais pour un autre film d’Edgar Wright en général.

Le post Le nouveau film d’horreur d’Edgar Wright, Last Night in Soho Release Delayed, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook