Repérez deux «  diamants de baseball  » dans le ciel nocturne

Il était une fois, il y a plus d’un demi-siècle, deux stades de baseball des ligues majeures étaient situés à moins d’un mile l’un de l’autre à New York. L’un était situé sur Coogans Bluff, un promontoire près de la rive ouest de la rivière Harlem dans la section Washington Heights de l’Upper Manhattan. Connu sous le nom de Polo Grounds, il abritait les Giants de New York et plus tard les nouveaux Mets de New York. L’autre était dans le South Bronx; Stade Yankee. Aucun stade de baseball n’existe aujourd’hui, bien qu’immédiatement adjacent à «l’ancien» Yankee Stadium, un nouveau Yankee Stadium a vu le jour en 2009. Mais pendant 40 ans, à partir de 1923, le Polo Grounds et le Yankee Stadium original étaient à proximité de chacun, séparés seulement par les limites de l’arrondissement et un plan d’eau.

Les deux parcs de balle étaient également inhabituels dans leurs formes respectives. Cela était particulièrement vrai avec le Polo Grounds, surnommé « The Bathtub » avec des dimensions très courtes (moins de 280 pieds ou 85 mètres) sur les lignes de champ gauche et droite, tandis que le champ de point mort était à 483 pieds (147 m). !

J’y pense beaucoup à cette période de l’année autour des World Series, car nous avons quelque chose de très similaire dans notre ciel actuel du début de l’automne: deux terrains de baseball, un – comme le Polo Grounds – avec des dimensions trop grandes et inhabituelles. Nous savons qui a conçu l’un de ces terrains de baseball stellaires, tandis que l’autre a une lignée inconnue.

« Yankee Stadium »

Le motif en étoile qui me rappelle le Yankee Stadium se trouve cette semaine bien dans le ciel occidental quelques heures après le coucher du soleil. L’astronome Henry Neely (1879-1963), qui a travaillé au planétarium Hayden de New York et qui était connu comme le «doyen des astronomes de New York», a inventé ce modèle et l’a décrit dans son livre de 1946 «A Primer for Star Gazers» (Harper & Brothers), un peu daté mais toujours excellent guide des constellations, dont des exemplaires peuvent encore être trouvés en ligne.

Étudiez les étoiles de la constellation du Cygne, du cygne puis consultez notre carte pour trouver le match de baseball de Neely.

Le frappeur (l’étoile brillante Deneb) fait face au lanceur (Sadr) et a frappé une mouche au champ central. Albireo court pour l’obtenir et le joueur de deuxième but Phi est également éliminé après. Shortstop Eta a couru pour couvrir la deuxième place pour Phi. Peut-être que Deneb est un frappeur de puissance gaucher, puisque le voltigeur gauche Vega joue en profondeur normale, mais Altair est assez profond au centre-droit. Pendant ce temps, Epsilon (alias Gienah) est à la première base, tandis que Delta (Al Fawaris) patrouille le «coin chaud» à la troisième.

Bien sûr, si jamais vous pointez l’un de ces champs de balle céleste vers des membres de votre famille ou des amis, vous voudrez peut-être remplacer les noms d’étoiles par les noms des joueurs de votre propre équipe de baseball préférée. Vous pouvez même embellir le concept de ce motif en étoile en faisant un petit jeu par jeu.

À titre d’exemple, en décrivant le match de baseball à son public du planétarium, Neely désignait parfois une paire d’étoiles proches de Deneb (Omicron et 32 ​​Cygni) commentant: « Eh bien, il semble qu’il y ait une controverse en cours … Je vois le manager ayant une dispute avec l’arbitre du marbre. »

Et pendant que vous explorez ce stade de baseball, regardez juste à gauche et vous trouverez un autre stade de baseball, bien que plutôt grand et de forme un peu étrange.

« Les terrains de polo »

La carte du ciel sur la gauche montre les étoiles dans le « Polo Grounds » sur la Grande Place de Pégase, tandis que la carte sur la gauche montre « Yankee Stadium » dans la constellation de Cygnus, le cygne.

(Crédit d’image: application SkySafari)

Je n’ai aucune idée de qui a d’abord décidé de désigner cette région du ciel comme terrain de baseball, mais la Grande Place de Pegasus, un monument bien connu du ciel d’automne, a toujours été référencée comme un diamant de baseball par les conférenciers du planétarium sur ces nombreux ans (même si le «diamant» lui-même est dans un état plutôt défoncé). C’est pour cette raison que j’ai choisi d’associer ce motif en étoile avec l’ancien Polo Grounds.

Cette semaine, vers 20 heures, heure locale, la place est presque au-dessus et vers le sud.

L’étoile Scheat, dans le coin supérieur droit de la place, marquerait le marbre. L’étoile Alpheratz, dans le coin supérieur gauche de la place, marque la première base (Alpheratz, en fait, appartient en fait à la constellation d’Andromède, la princesse). Algenib, dans le coin inférieur gauche de la place est la deuxième base, tandis que Markab dans le coin inférieur droit est la troisième base.

Si votre ciel est raisonnablement sombre, vous pourrez voir deux étoiles de quatrième magnitude, Tau et Upsilon Pegasi – toutes deux à l’intérieur de la place et environ un tiers de la distance entre Scheat et Algenib. Peut-être pourrions-nous imaginer cette paire stellaire comme le lanceur ayant une conférence avec son receveur juste devant le monticule. Pendant ce temps, l’attente derrière le marbre est l’arbitre, marqué par la star Eta Pegasi. Enfin, une autre paire d’étoiles – Lambda et Mu Pegasi – se trouve juste à côté de la troisième ligne de base. Peut-être pouvons-nous imaginer que le frappeur reçoit des instructions de l’entraîneur du troisième but.

Ou peut-être que c’est encore un autre argument entre le gérant et l’arbitre.

Une connexion covid

Neely terminait toujours sa discussion sur le baseball en balayant son pointeur électrique autour du ciel du planétarium étoilé avec un fioriture et, avec la langue fermement plantée dans la joue, notant: « Ce doit être un match important joué ce soir … pourquoi, regardez à tous les gens qui se sont présentés! »

Mais malheureusement, pour la plupart des villes et des banlieues voisines, la pollution lumineuse a étouffé la vue de toutes les étoiles, sauf les plus brillantes, en quelque sorte, reflétant dans nos ballparks célestes ce que nous avons vu en cette année dysfonctionnelle de 2020, quand, grâce au COVID- 19 pandémie, les stades de baseball n’étaient pas occupés par des personnes, mais par des découpes de personnes assises dans les gradins. Et les stades eux-mêmes étaient pour la plupart vides.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.