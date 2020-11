Repentez-vous, pécheur, car le Crusader Kings 3 Ruler Designer est trop puissant

in

Malheur à nous, car le nouveau Ruler Designer est arrivé dans Crusader Kings III. Dans notre naïveté, nous avions pensé que ce serait un motif de fête, mais nous n’avons pas tenu compte des terreurs introduites par les personnages tridimensionnels. Continuez à lire si vous osez, car les choses sont sur le point de devenir extrêmement bizarres.

Le Ruler Designer de Crusader Kings III est un outil qui vous permet de personnaliser vos personnages à votre guise. C’était une fonctionnalité complémentaire populaire de Crusader Kings II à l’époque, et naturellement, les joueurs étaient impatients de mettre la main sur la version du dernier grand jeu de stratégie médiéval. Mais Paradox a donné à ses joueurs beaucoup trop de pouvoir, et ils créent des monstres odieux qui rivalisent avec les pires démons à sortir des écrans de création de personnages de Dark Souls.

En toute honnêteté, les joueurs tentent également de recréer le casting de Game of Thrones, et ils font un très bon travail. Comme vous le verrez ci-dessous, Charles Dance en tant que Tywin Lannister est immédiatement reconnaissable, et Jon Snow de Kit Harington semble juste.

Voici Tywin:

Tywin Lannister de CrusaderKings

Et le gardien du Nord préféré de tous, Jon Snow:

Mon point de vue sur Jon Snow de CrusaderKings

Les choses commencent à empirer avec Lord Farquaad:

Farquaad obligatoire de CrusaderKings

Et je pense que je pourrais détester Crusader Kings Thanos plus que le vrai Thanos:

CK3 Thanos de CrusaderKings

Vous pouvez également créer des personnes attrayantes, comme Tom Selleck:

J’ai fait un Tom Selleck d’âge moyen pour movember. depuis CrusaderKings

… Et le beau Squidward:

King Handsome Squidward de CrusaderKings

Mais Paradox a décidé de ne pas imposer trop de limitations au Ruler Designer, ce qui signifie que vous pouvez également créer des entités monstrueuses qui défient les règles normales de la physiologie. Voici un de ces mutants:

Le nouveau concepteur de règles est beaucoup plus approfondi que je ne l’imaginais, permettant des créations vraiment maudites de CrusaderKings

Quelqu’un est même allé jusqu’à recréer le Mewtoo de Pokemon dans Crusader Kings III:

Comme vous pouvez le voir, le subreddit Crusader Kings est une lecture intéressante aujourd’hui. Si vous souhaitez vous lancer dans le jeu, consultez notre guide du débutant Crusader Kings III et notre guide d’utilisation du nouveau Ruler Designer. Vous régnerez sur la Bohême médiévale en tant que roi Beavis et / ou Butthead en un rien de temps.