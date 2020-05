Réouverture des terrains de golf en Arabie Saoudite

Conformément aux instructions du gouvernement, la Fédération saoudienne de golf (SGF) a confirmé que tous les terrains de golf nationaux du pays rouvriront cette semaine à partir d’aujourd’hui.

Après plus de deux mois de mouvements contrôlés et de fermetures, le gouvernement saoudien a établi cette semaine un calendrier précis pour lever les restrictions actuelles en trois phases.

Tous les clubs de golf ont été inclus dans la première phase des plans du gouvernement et ont reçu l’autorisation officielle de permettre à leurs membres de revenir.

Cependant, il existe des directives strictes en matière de santé et de sécurité et des mesures de précaution auxquelles les clubs de golf doivent adhérer si la poursuite du jeu doit être autorisée. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, les golfeurs doivent réserver à l’avance leur partie et porter des masques à leur arrivée. Des contrôles de température seront également effectués à l’arrivée pour tous les membres et toute personne présentant des signes de maladie devra quitter le parcours.

Commentant les mesures mises en place pour assurer le retour du golf en toute sécurité en Arabie saoudite, Majed Al Sorour, PDG de la Saudi Golf Federation, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle que nous soyons maintenant en mesure de réintroduire le jeu que nous aimons tous à travers le Royaume-Uni, conformément aux dernières réglementations gouvernementales. En tant que l’un des sports pouvant être pratiqués en toute sécurité pendant cette période, nous exhortons tout le monde à respecter l’approche progressive adoptée par la Fédération saoudienne de golf. »

Al Sorour a poursuivi: «Nous surveillerons en permanence la situation à la fois dans le Royaume et dans le monde et nous n’avons pas exclu la réintroduction de nouvelles restrictions si les directives ne sont pas suivies correctement. Il est donc impératif que les clubs de golf et les membres prennent les mesures nécessaires et respectent les directives, si les installations doivent rester ouvertes dans les semaines à venir. »

Des restrictions supplémentaires conçues pour empêcher la propagation du COVID-19 comprennent l’utilisation de la distance physique, les membres restant à au moins deux mètres l’un de l’autre en tout temps. Les voiturettes de golf ne pourront être utilisées que par un seul golfeur et les services de conciergerie seront également fermés, ce qui signifie que les joueurs devront transporter leurs sacs de et vers leur propre véhicule. Pour éviter le surpeuplement sur tous les parcours, les heures de départ ont été prolongées à des intervalles de 14 minutes, avec un maximum de trois joueurs par emplacement. Cet écart ne sera pas modifié pour une ou deux balles. Les restaurants et les cafétérias resteront fermés pour les places assises, les commandes à emporter étant possibles via le panier sur place ou par téléphone. Pour les paiements, seuls les paiements sans contact ou par carte seront acceptés. Les douches et les casiers resteront également fermés.

Des restrictions spécifiques aux joueurs ont également été mises en place avant la semaine prochaine pour empêcher la propagation de COVID-19. Lorsque vous jouez à partir de bunkers, les golfeurs seront invités à faire de leur mieux pour lisser le sable en utilisant leur club ou leurs pieds, plutôt que d’utiliser un râteau. Les règles de sélection et de placement s’appliquent aux mauvais mensonges. Il sera interdit aux joueurs de toucher ou de manipuler le drapeau.

Les putts devront être complétés avec le drapeau en place, les joueurs retirant leurs propres balles du trou. Après le jeu d’un trou, les joueurs ne doivent pas entrer dans la zone de départ suivante tant que tous les membres du groupe en face n’ont pas joué leurs coups de départ et quitté la zone de départ. Un seul golfeur devrait être sur le tee à tout moment.

Avant le retour au golf la semaine prochaine, les parcours de haut en bas du Royaume ont travaillé dur pour garantir que les conditions soient parfaites pour le retour des membres. Malgré les restrictions entraînant une pénurie de main-d’œuvre, les équipes d’agronomie ont continué à travailler dur pour que les greens et les fairways restent en superbe état, leurs efforts étant reconnus par Al Sorour:

«Heureusement, tous nos clubs ont eu l’expérience et les compétences nécessaires pour rester calmes et poursuivre leurs préparatifs sans tenir compte, sans savoir exactement quand le golf pourrait revenir en toute sécurité. Nous continuerons à entretenir un dialogue régulier avec le gouvernement, à mettre à jour les installations de golf et les joueurs sur les modifications des réglementations et des procédures à mesure que les restrictions à travers le Royaume continuent de lever. Compte tenu du changement continu des restrictions, la Fédération saoudienne de golf pourrait être tenue de mettre à jour et de rééditer des directives à intervalles réguliers afin de refléter les conseils du gouvernement et du monde entier. »

Pour plus d’informations sur la façon de jouer au golf en toute sécurité, veuillez visiter: www.golfsaudi.com

