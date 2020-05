Réouverture des salles de spectacle : inquiétude des professionnels du secteur

La crise du covid-19 a touché de nombreux secteurs. Cependant, le domaine du spectacle a sans doute été l’un des plus durement frappés par les impacts économiques de cette épidémie. Ce type d’activité culturelle nécessite en effet le regroupement, ce qui est interdit dans ce contexte de crise sanitaire. D’ailleurs, bien que le Premier ministre ait annoncé une possible réouverture des salles de spectacle très prochainement, les professionnels de ce secteur ne sont pas encore rassurés. Ces derniers s’inquiètent principalement des conditions imposées ainsi que les impacts sur le rendement.

L’ouverture des salles de spectacles programmées au mois de juin

En France, le Premier ministre a annoncé que la réouverture des salles de spectacles sera possible très prochainement. Il a précisé que la reprise des concerts aura lieu entre le 2 et le 22 juin. La date dépendra principalement de la situation géographique. Pour entrer dans les détails, les lieux culturels dans les zones vertes pourront commencer avant ceux qui sont situés dans les parties classifiées « orange ».

Il est important de noter que l’application de cette décision ne repose pas seulement sur les dirigeants de l’État. Malgré le fait que le gouvernement se bat avec acharnement contre la propagation du covid-19, la situation peut encore échapper à leur contrôle. Cependant, les responsables font de leur maximum afin de rendre possible la réouverture des salles de spectacles. Un projet qui dépendra principalement des mesures décidées et de leur application.

Après cette annonce, certains professionnels du spectacle prévoient déjà quelques concerts au mois de septembre. Un choix qui se comprend, étant donné que juin est moins propice à des évènements culturels. Attendre la haute saison permet d’optimiser le bénéfice, car les spectateurs seront plus nombreux.

Les mesures instaurées pour la réouverture des salles de spectacles

Malgré la présence du covid-19 et les crises que cette maladie engendre, la vie reprend progressivement son cours en France. Et pour preuve, les dirigeants ont décidé de procéder à un déconfinement partiel. Ils sont même allés jusqu’à décréter une possible réouverture des espaces évènementiels en juin, ce qui était encore hors de question il y a de cela un mois. Toutefois, malgré la relance éventuelle de l’activité du spectacle, les professionnels dans le domaine ont matière à s’inquiéter.

Les professionnels du spectacle se soucient surtout des restrictions imposées pour cette reprise. En effet, ces conditions vont inévitablement impacter leur bénéfice. Notez d’ailleurs que pour organiser des concerts, il faudra mobiliser les mêmes ressources qu’avant le covid-19. Or, à cause des nouvelles règlementations à respecter, le nombre de spectateurs autorisés à entrer dans un espace clos est limité.

Par ailleurs, des mesures sanitaires drastiques ont été imposées aux professionnels du spectacle. Premièrement, toutes les personnes qui assisteront à un évènement doivent porter un masque. En dehors de cela, chaque individu doit au moins être séparé par trois sièges. Ces dispositions permettront de minimiser le contact entre les spectateurs.

Reprise attendue après de nombreuses annulations

Le secteur du spectacle n’a pas été épargné par les conséquences néfastes de la covid-19 et des mesures qui en résultent. En effet, suite à la rapide propagation de cette pandémie potentiellement mortelle, il a été décidé que les rassemblements publics étaient proscrits. C’est dans ce contexte que de nombreux concerts parfois prévus depuis de longues dates ont été annulés.

Depuis le début de cette crise sanitaire à portée économique, les autorités ont été sans équivoque sur l’interdiction de convier une foule de plus de 5 000, de 1 000 puis de 100 personnes. Cette restriction demeure effective jusqu’à nouvel ordre. Conséquence logique de ce confinement, de nombreux événements ont été reportés ou annulés. Des concerts de Dua Lipa, Harry Styles ou Nick Dave sont alors reprogrammés à une date antérieure. Le concert de certains artistes attend la confirmation d’une date officielle. Tel est, par exemple, le spectacle de Paul Mc Cartney, Céline Dion et bien d’autres encore.

L’annonce de la reprise des spectacles se révèle comme un soulagement pour les spectateurs qui ont été plongés dans un véritable désarroi à la suite des annulations. D’autant plus que nombreux sont ceux qui ont déjà payé leur place et ont du mal à se faire rembourser.