Réouverture des cinémas du monde – / Film

La situation du cinéma en Amérique est toujours dans un endroit étrange et incertain – vont-ils rouvrir à temps pour Principe en juillet? – mais dans le monde, les choses changent. Aux Pays-Bas, les cinémas peuvent rouvrir le 1er juin – avec une limite de 30 personnes. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, très peuplée en Allemagne, prévoit de rouvrir des cinémas le 30 mai. En Iran, les ciné-parcs – une fois interdits – font leur retour. Et en Australie, ils espèrent également une reprise en juillet.

Réouverture des cinémas néerlandais le 1er juin

Aux Pays-Bas, les cinémas néerlandais seront autorisés à rouvrir le 1 juin – avec une prise. Cette prise: 30 participants par salle, avec une distance sociale de 1,5 mètre entre chaque cinéphile. Par date limite, l’Association néerlandaise des opérateurs de cinéma a publié une déclaration disant qu’elle était heureuse de pouvoir rouvrir, mais déçue des restrictions.

« En tant qu’industrie, nous avons nous-mêmes élaboré un protocole basé sur 100 visiteurs », a déclaré le directeur de l’association Gulian Nolthenius. «Cela représente déjà environ 25 pour cent de l’occupation de la salle, trente personnes y sont fortement inférieures. La question est de savoir si les cinémas et les cinémas souhaitent s’ouvrir [with those restrictions]. «

Et bien que ce soit une plainte valable, il est difficile de contester la logique. Heck, la réouverture du tout à ce stade semble risquée, et des précautions doivent être mises en place.

La région de Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne a rouvert ses cinémas le 30 mai

Pendant ce temps, la région allemande de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est l’État le plus peuplé d’Allemagne, permettra aux salles de cinéma de rouvrir le 30 mai. Et oui, eux aussi auront des restrictions. Selon la date limite, «les mesures de sécurité comprennent une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) entre les clients, tandis que les entrées et les sorties doivent être soigneusement planifiées. Le personnel de sécurité sera présent afin d’empêcher le surpeuplement dans les halls et les zones de rupture. » Ailleurs en Allemagne, la Saxe et le Schleswig-Holstein prévoient tous deux de rouvrir des cinémas 18 mai.

L’Iran ramène les cinémas drive-in

Les cinémas avec service au volant sont interdits en Iran depuis la révolution islamique de 1979 pour «avoir laissé trop d’intimité aux jeunes couples non mariés». Mais maintenant, selon THR, les drive-in sont revenus. Eh bien, au moins un drive-in. Un parking près de la tour Milad de Téhéran a été converti pour l’instant en drive-in, Exode, un film « produit par une société affiliée aux Gardiens de la Révolution purs et durs d’Iran ».

« C’était très fascinant, c’est la première fois que cela se produit, du moins pour les personnes de mon âge », a déclaré Behrouz Pournezam, un participant au drive-in. « Nous sommes ici surtout pour l’excitation pour être honnête, le film lui-même n’avait pas beaucoup d’importance. Je me moquais de quel film c’était, de qui ou de quel genre. «

Les cinémas australiens espèrent rouvrir en juillet

Enfin, tout comme ici aux États-Unis, les cinémas australiens sont porteurs d’espoir pour juillet. C’est en juillet que Christopher Nolan Principe est censé ouvrir, et c’est le grand film que beaucoup dans l’industrie espèrent utiliser comme signal lumineux que les théâtres rouvrent. Selon Deadline, la National Association of Cinema Operators a déclaré: «L’Association a développé une norme industrielle australienne pour la désinfection qu’elle est convaincue que l’industrie peut atteindre. transactions dans la mesure du possible, investissement dans les stations de désinfection le cas échéant et fréquence accrue de nettoyage des cinémas, politiques de bien-être du personnel pour assurer le bien-être du personnel et promotion du téléchargement de l’application gouvernementale CoVidSafe auprès du personnel et des clients.

