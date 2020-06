Réouverture de Disneyland Paris en juillet / Film

Même si nous constatons une augmentation des cas de COVID-19 dans certains États des États-Unis, de nombreuses entreprises rouvrent toujours pour tenter de remettre l’économie sur les rails. Que ce soit une bonne idée ou non, cela inclut non seulement le prochain retour des cinémas, mais aussi la réouverture des parcs à thème.

Suivant les traces de la réouverture de Shanghai Disneyland et Hong Kong Disneyland, ainsi que de la réouverture prochaine de Disneyland et Disney World, cet été verra également Disneyland Paris réouverture à partir de 15 juillet.

La réouverture de Disneyland Paris comprendra le parc principal de Disneyland, le parc Walt Disney Studios voisin, le Disney’s Newport Bay Club Hotel et le Disney Village. Tous suivront des directives similaires de distanciation sociale, de nettoyage et de capacité établies par l’ouverture de parcs à thème Disney dans le reste du monde. Cela comprend les réservations de billets à l’avance, la fermeture du système FastPass pour les trajets, les exigences de masque facial pour les clients âgés de 11 ans et plus et le respect de toutes les directives établies par le gouvernement français et les autorités sanitaires.

Tout comme le reste des parcs à thème de Disney, certaines attractions ne rouvriront pas avec les parcs, comme les étoiles de Disney sur le défilé et les illuminations nocturnes de Disney, spectaculaires. Il en va de même pour les terrains de jeux des parcs. Pendant ce temps, les spectacles de divertissement The King King: Rhythms of the Pride Lands et Jungle Book Jive ne reviendront pas immédiatement, mais devraient revenir plus tard cet été.

Les rencontres habituelles entre les invités et les personnages seront également temporairement suspendues, bien que les personnages apparaîtront toujours dans le parc «de nouvelles façons». À Shanghai Disneyland et à Hong Kong Disneyland, des personnages sont apparus sur des balcons et sur des scènes à distance, donc on peut probablement s’attendre à la même chose de Disneyland Paris.

Président de Disneyland Paris Natacha Rafalski a déclaré dans un communiqué:

«Nous sommes tous ravis à Disneyland Paris d’être sur le point de rouvrir au cours des prochaines semaines. Faire de la magie signifie encore plus alors que nous réfléchissons à la résilience de nos membres de la distribution et de la communauté, à l’enthousiasme de nos invités et fans et à la dynamique positive de nombreuses réouvertures dans l’industrie du tourisme en Europe. »

Tout le pays, la France, a été durement touché par la pandémie au départ, mais ces dernières semaines, les nouveaux cas ont fortement diminué, alors même que les entreprises rouvrent. Ils font infiniment mieux que la plupart des États-Unis. En fait, le pays entier a moins de nouveaux cas par jour que de nombreux États des États-Unis, principalement parce qu’ils sont plus intelligents sur la façon dont ils rouvrent.

Suite à la réouverture de Disneyland Paris, le parc à thème comptera également plusieurs hôtels qui rouvriront dans les semaines qui suivent, en commençant par l’hôtel Cheyenne le 20 juillet, en poursuivant avec l’hôtel Santa Fe le 3 août et en terminant par l’hôtel Disneyland le 7 septembre. Le Sequoia Lodge Hotel et le Davy Crocket Ranch, on ne sait pas quand ils rouvriront, mais ce ne sera pas cet été.

Nous vous tiendrons au courant dès que plus de détails sur la réouverture du parc à thème seront disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel de Disneyland Paris.

