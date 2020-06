Réouverture de Disneyland à temps pour le 65e anniversaire du parc – / Film

Le 17 juillet n’est pas seulement le jour où Christopher Nolan Principe devrait ouvrir et, espérons-le, sauver les cinémas américains de l’extinction. Cette date marque également le 65e anniversaire de Disneyland en Californie, le premier parc à thème majeur au monde, et The Walt Disney Company ne laissera pas la pandémie de coronavirus arrêter la célébration.

Disney a annoncé la réouverture de Disneyland et California Adventure 17 juillet 2020, quelques jours seulement après l’ouverture de Walt Disney World en Floride. Obtenez les détails de la réouverture de Disneyland ci-dessous.



Réouverture de Disneyland

Aujourd’hui, Disney a annoncé son intention d’ouvrir le Downtown Disney District le 9 juillet, les parcs californiens d’ouvrir le 17 juillet, et le Grand Californian Hotel & Spa et le Paradise Pier Hotel d’ouvrir le 23 juillet 2020. Les réservations seront nécessaires pour tout le monde, même les détenteurs de laissez-passer annuels, et les détails sur le nouveau système de réservation devraient être révélés bientôt, tout comme les détails sur la décision de la société de suspendre temporairement les nouvelles ventes de billets et les renouvellements annuels de laissez-passer. Lorsque les propriétés rouvriront, Disney mettra à disposition des membres de l’équipe dans ces zones pour répondre aux questions que les clients pourraient avoir sur les nouvelles politiques. Aussi:

Certaines expériences qui attirent de grands rassemblements de groupe – comme les défilés et les spectacles nocturnes – reviendront à une date ultérieure. Alors que la rencontre et l’accueil des personnages seront temporairement indisponibles, les personnages seront dans les parcs de nouvelles façons pour divertir et ravir les invités.

Lorsque Disneyland a ouvert ses portes à l’été 1955, le parc n’était malheureusement pas préparé au nombre de personnes qui se sont présentées. Selon History.com, «des invitations spéciales ont été envoyées pour l’ouverture de Disneyland le 17 juillet. Malheureusement, le laissez-passer a été contrefait et des milliers de personnes non invitées ont été admises à Disneyland le jour de l’ouverture. Le parc n’était pas prêt pour le public: la nourriture et les boissons se sont épuisées, une chaussure à talons hauts pour femme s’est coincée dans l’asphalte mouillé de Main Street USA, et le bateau à vapeur Mark Twain a presque chaviré d’un trop grand nombre de passagers. »

Nous espérons que le parc pourra éviter une catastrophe cette fois-ci – bien que, comme cela a été annoncé pour la réouverture de Disney World, la capacité limitée du parc puisse finalement entraîner l’annulation des réservations de restaurants et d’expériences précédentes, ce qui pourrait fournir son propre mini-cluster de chaos si suffisamment de personnes ne lisez pas les petits caractères.

Shanghai Disneyland a rouvert ses portes le 11 mai, adoptant des mesures de sécurité telles que des réservations à l’avance (même pour les détenteurs d’un pass annuel), des contrôles de température à l’entrée, une distance sociale dans tout le parc, et les clients doivent porter des masques à l’intérieur du parc lorsqu’ils ne mangent pas. Hong Kong Disneyland devrait rouvrir bientôt, et la réouverture progressive de Walt Disney World en Floride commencera le 11 juillet, en commençant par Magic Kingdom et Animal Kingdom. Le 15 juillet, Epcot et Hollywood Studios seront à nouveau accessibles – bien que toute personne visitant Disney World de la région des trois États des États-Unis devra rester en quarantaine pendant 14 jours avant d’entrer dans le parc.

Articles sympas du Web: