Réouverture de Disney Springs et CityWalk, dates d’ouverture des autres parcs, etc. – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Disney Springs et Universal Studios Orlando CityWalk ont ​​commencé à rouvrir.

La zone des parcs Disney a de nouveaux leaders.

Et plus!

Comme vous l’avez sans doute entendu, Disney Springs a commencé à rouvrir ses portes, quelques jours après que CityWalk at Universal Studios Orlando ait fait de même. Vous avez peut-être entendu parler d’un certain nombre de commentateurs très en colère sur cet article du blog Disney Parks Blog, qui sont assez perturbés, disons, à l’idée de devoir se protéger et protéger ceux qui les entourent tout en faisant quelque chose de frivole. Ou, si vous le souhaitez, ils sont perturbés de devoir porter des masques lorsqu’ils se rendent à la destination de shopping et de restauration du Walt Disney World Resort, où même les établissements appartenant à Disney ouvrent leurs portes d’ici la fin du mois.

Je suis sûr que je n’ai à dire à aucun de vous lecteurs que vous devez absolument porter un masque partout où vous allez, pour des raisons de santé et de morale. (Vous tous, étant des gens intelligents et bien pensants, savez que tous les scientifiques dignes de ce nom disent que le port de masques aidera à réduire la propagation du coronavirus de 75%. Je ne devrais même pas avoir à faire un lien avec cela – vous avez déjà sachez-le!) Quoi qu’il en soit, les signes jusqu’ici éloignés de CityWalk ont ​​été encourageants, avec des rappels utiles de distanciation sociale, de nouvelles règles astucieuses dans toute la destination, et des invités qui portent des masques calmement et ne jettent pas une colère enfantine. Bon pour eux. Avec la réouverture de Disney Springs, j’espère que ceux qui sont réellement présents, par opposition à ceux qui se sentent à l’aise de laisser des commentaires en colère même s’ils n’allaient probablement plus jamais visiter les parcs, suivront et respecteront la nouvelle norme.

Chez Disney, les choses continuent de changer dans la suite exécutive même pendant une pandémie. Vous avez peut-être entendu parler de la façon dont Kevin Mayer, qui dirigeait auparavant Disney +, est parti pour devenir le PDG de TikTok. Ce changement a conduit à quelques autres changements de direction: Josh D’Amaro, ancien président de Walt Disney World, est maintenant devenu président de Disney Parks, Experiences and Products, qui était le travail précédent de Bob Chapek. Jeff Vahle est devenu le nouveau président de Walt Disney World Resort. En tant que camarade Josh, je souhaite seulement le meilleur pour M. D’Amaro.

À Disney Cruise Line, vous espérez peut-être que puisque les stations continentales ont des réservations disponibles le 1er juillet, il en sera de même pour les croisières. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir (je le suis vraiment), mais ce n’est pas le cas. Depuis la semaine dernière, la Disney Cruise Line a commencé à annuler ses réservations jusqu’au 28 juillet. Je ne veux pas particulièrement me retrouver dans un bateau de croisière fermé de sitôt, mais bon… vous le faites.

« Ah, » vous pensez, « assez sur Disney! Assez parlé d’Universal! Et les autres parcs à thème? ” OK, je comprends que nous sommes en quarantaine, mais pas besoin de crier. Plus au Registre du comté d’Orange, vous pouvez consulter un article pratique couvrant un certain nombre de parcs à thème en dehors des grands noms qui devraient rouvrir bientôt. Au Tennessee, Dollywood peut ouvrir ses portes dès le 22 mai, et les parcs du Wisconsin, de l’Idaho, de l’Indiana, et bien d’autres, devraient également rouvrir au cours des prochaines semaines. Maintenant, si c’était moi, je n’irais pas à moins d’un mile de ces endroits jusqu’à ce qu’il y ait une réduction drastique des cas de coronavirus ou d’un vaccin. Mais… encore une fois, vous le faites.

Articles sympas du Web: