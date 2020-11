Rénovation USM | Blog de réparation DIGITAL CANON

Le nettoyage de la bague de l’encodeur optique n’aide que les cas de recherche de mise au point.

Lorsque le problème vient de la bague usm, je les remet à neuf avec un dégraissage, polissant les deux bagues pour récupérer le plan, les surfaces brillantes, puis nettoyant à nouveau, après quoi assembler ensemble.

Une fois monté, vous devez essayer de faire tourner la bague en plastique / métal par rapport à celle en métal. IL DOIT avoir un son haute fréquence. Non, faites-les simplement pivoter jusqu’à ce que vous obteniez ce bruit ennuyeux. Cela rapproche les surfaces pour qu’elles adhèrent les unes aux autres – et USM commence à fonctionner.

Ici, vous voyez mon petit outil de polissage, fait d’un vieux disque dur, qui est le meilleur plan que vous puissiez obtenir, et un tournevis à batterie. Utilisez de l’alcool pour humidifier! Papier à polir: 2000.