Renegade Game Studios dévoile de nouvelles extensions Power Rangers

Aujourd’hui, via Twitch stream, Renegade Game Studios a dévoilé un tout nouvel ensemble d’extensions pour son jeu de société Power Rangers: Heroes of the Grid. Cette nouvelle version, qui comprend une extension proprement dite ainsi qu’un nouveau pack méchant, sera financée via Kickstarter, qui sortira le 12 mai.

Le nouveau pack méchant, doublé Pack méchant # 2, met en vedette des membres clés de Machine Empire, les ennemis de la Zeo Team of Rangers. Tout particulièrement, King Mondo a l’air fantastique comme nous l’avons vu sur le flux, mais tous leurs sculpts semblent exquis.

Cependant, le flot de méchants ne s’arrête pas là! Le pack d’extension principal qui sera financé par la campagne Kickstarter de Renegade, Montée des Psycho Rangers, présente les Psycho Rangers comme les principaux adversaires de l’équipe In Space de Power Rangers. Bien sûr, cela signifie également que Team In Space figure également dans cette extension complète!

En plus de ces kits d’extension pour Heroes of the Grid, Renegade Game Studios prévoit de libérer une boîte de stockage pour les nombreuses cartes que les joueurs accumuleront au fur et à mesure qu’ils en collecteront plus Power Rangers extensions.

Nous adorons le design global de cette boîte de rangement. Tout le merveilleux art sur la boîte et les séparateurs est assez splendide. Mais ensuite, nous avons également un énorme sentiment de nostalgie pour les années 1990 et le début des années 2000 de toutes ces merveilleuses miniatures Power Rangers. Si vous souhaitez acheter la ligne existante pour ce jeu, vous pouvez la trouver sur le site Web de Renegade, ici. Que pensez-vous de cette version? Avez-vous hâte d’en savoir plus Power Rangers: Heroes of the Grid contenu? Faites-nous part de vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous!

Le post Renegade Game Studios révèle de nouvelles extensions Power Rangers est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

