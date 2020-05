RENEE MONTOYA explique le multivers DC dans LOIS LANE # 10 Preview

Renee Montoya explique le multivers DC dans un aperçu du 12 mai Lois Lane # 10.

LOIS LANE # 10

écrit par GREG RUCKA

art et couverture par MIKE PERKINS

couverture de variante par TULA LOTAY

Armée de nouvelles informations sur l’assassin qui la traque, Lois passe à l’offensive, tandis que Renee peine à manier ce qui peut être l’arme la plus puissante de toutes: la vérité.

EN VENTE 05.12.20

3,99 $ US | 10 SUR 12 | 32 PAGES

FC | DC