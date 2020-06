René Hasee: Madeleine McCann soupçonne Christian Brueckner «d’enquêter sur la disparition» d’un garçon de six ans

Les autorités enquêtant sur le suspect dans l’affaire Madeleine McCann examinent actuellement les liens avec la disparition de deux autres enfants samedi 6 juin 2020, 14 h 32 Mis à jour le samedi 6 juin 2020, 14 h 33 Les autorités enquêtant sur le nouveau suspect dans l’affaire Madeleine McCann seraient pour examiner les liens avec la disparition d’un garçon de six ans d’Elsdorf, en Allemagne, qui a disparu d’une plage en 1996.René Hasee a disparu alors qu’il était en vacances avec sa famille à Aljezur dans l’Algarve portugais – à seulement 40 km de Praia da Luz, où Madeleine a disparu en 2007, plus d’une décennie plus tard.Des sites d’information allemands ont rapporté que les autorités avaient maintenant contacté sa famille pour confirmer qu’ils réexaminaient la disparition du garçon.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne Son père, Andreas Hasee, a déclaré au journal allemand Kölner Stadt-Anzeiger « qu’il pourrait y avoir un lien » entre les cas. On pense également que la police examine la disparition de Inga Gehricke, Allemagne, âgée de cinq ans, qui a disparu d’une forêt dans la région de Saxe-Anhalt en 2015. Un nouveau suspect allemand, Christian Brüeckner, âgé de 43 ans, qui a déjà commis des infractions sexuelles et des condamnations pour maltraitance d’enfants, a été nommé Brüeckner purge une peine de sept ans de prison dans son pays d’origine pour le viol d’une femme américaine de 72 ans au Portugal en 2005 – deux ans avant la disparition de Madeline – après avoir été reconnu coupable de viol au tribunal de district de Braunschweig en décembre 2019.Spectus Christian BrüecknerIl était lié à plusieurs maisons au Portugal, dont une près de Praia da Luz.En savoir plus En savoir plusQui est Christian Brueckner? Tout ce que nous savons sur le suspect allemand Madeleine McCann purgeant une peine de prison pour crime sexuel, Scotland Yard a déclaré que son nom était déjà connu lors de son enquête, mais il n’est devenu suspect qu’après avoir reçu des informations en tant que « conséquence directe » d’un appel de 2017. L’inspecteur Mark Cranwell, qui dirige l’enquête de la police métropolitaine, s’est dit « satisfait » des informations reçues, avec plus de 270 appels et courriels dans les 24 heures suivant la parution de la nouvelle. « Nous ne renoncerons jamais à l’espoir » L’enquête sur Madeline La disparition de McCann, l’opération Grange, est toujours considérée comme une enquête sur une personne disparue car il n’y a pas de « preuve définitive que Madeleine soit vivante ou morte » .Kate et Gerry McCann posent avec une impression d’artiste de la façon dont leur fille, Madeleine, aurait pu regarder l’âge de neuf avant une conférence de presse en 2012 (Photo de LEON NEAL / AFP / GettyImages) Les parents médecins de Madeleine, Kate et Gerry McCann de Rothley, Leicestershire, ont accueilli la dernière appe al dans une déclaration disant: « Nous ne renoncerons jamais à l’espoir de retrouver Madeleine vivante. » Leur porte-parole, Clarence Mitchell, a déclaré vendredi: « Ils seront certainement encouragés de savoir que l’appel donne déjà des résultats et j’espère qu’il y aura des informations cruciales sur lesquelles la police peut agir. »Il a ajouté:« Ils essaient de maintenir une vie aussi normale que possible dans les circonstances, poursuivant leur travail médical si nécessaire et élevant les jumeaux du mieux qu’ils peuvent, tout en les protégeant de toute l’attention. « Ils attendent d’entendre les développements de la police. »