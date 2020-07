René Carpenter, écrivain spatial pionnier et dernier membre du «  club des femmes astronautes  », décède à 92 ans

René Carpenter en 1969. (Crédit d’image: Leonard Mccombe / The LIFE Picture Collection via Getty Images)

René Carpenter – écrivain pionnier, journaliste spatial et dernier membre survivant du « club des femmes astronautes », est décédé. Elle avait 92 ans.

Carpenter est décédée vendredi 24 juillet à Denver des suites d’une insuffisance cardiaque congestive, a déclaré sa fille Kris Stoever au New York Times a rapporté .

L’épouse de l’astronaute Mercury 7 Scott Carpenter , décédée en 2013, Carpenter a conservé son nom de famille même après leur divorce et son remariage. Elle faisait partie du groupe informel souvent romancé d’épouses d’astronautes de Mercury 7 surnommé le « Club des épouses d’astronautes , « qui a été décrit dans un livre et un Docu-drame ABC , tous deux du même nom, sortis respectivement en 2013 et 2015.

Mais Carpenter, qui était en fait celle qui avait engagé son mari pour Projet Mercury , n’était pas seulement membre de cet Astro-club très soudé – elle avait sa propre carrière révolutionnaire. Elle était non seulement profondément immergée dans les tenants et les aboutissants du programme spatial et de son histoire, mais elle avait une connaissance sérieuse du côté scientifique des choses.

En relation: Projet Mercury: Photos des premiers vols spatiaux en équipage de la NASA

René Carpenter avec son fils le 24 mai 1962 regardant le vol orbital de Scott Carpenter à la télévision. (Crédit d’image: Photo de Ralph Morse / The LIFE Picture Collection via Getty Images)

Écrivain, Carpenter a détaillé son expérience en regardant son mari voler en tant que quatrième Américain à voyager dans l’espace pour Life Magazine. Sa prise de vue graveleuse n’a pas dépeint ses expériences en tant que «femme astronaute» avec une lueur rose, et sa représentation brute a captivé la nation.

«En tant que mariée, j’ai été assurée par des publicités élogieuses que je passerais mes heures à doigter le dernier motif d’argenterie sterling et à remplir les armoires en lin jusqu’à ce qu’elles débordent», a-t-elle écrit dans l’article pour la vie, selon le New York Times Elle a révélé qu’en tant que «femme astronaute», «j’ai appris à accoucher seule, à m’occuper seule des bébés malades et à attendre au bout d’une centaine de pistes presque oubliées qu’un avion se pose à nouveau.»

Carpenter a continué à écrire une chronique souscrite intitulée « A Woman, Still » et a été embauché par NBC-TV pour couvrir les lancements d’Apollo à l’antenne. Cette carrière à la télévision s’est prolongée avec sa propre émission dans les années 1970, «Everywoman», qui a adopté une perspective féministe pour plonger dans des sujets tabous comme le sexisme et le contrôle des naissances.

Carpenter était également impliqué dans la politique et a fait campagne pour l’astronaute John Glenn quand il s’est présenté pour la première fois au Sénat en 1964. Elle est même intervenue pour Glenn après qu’il soit tombé malade pour prononcer un certain nombre de discours qui ont été bien accueillis à travers le pays. Suite à ce travail, elle a fait campagne pour le sénateur Robert F. Kennedy.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.