Rendez-vous, diffusion à la télévision et diffusion en direct

En finale de la FA Cup d’Angleterre, Arsenal et Chelsea affrontent deux équipes londoniennes qui ont déjà disputé la finale de la Ligue Europa l’année dernière. Vous trouverez ici les informations les plus importantes sur le jeu.

La finale de la FA Cup aura lieu le samedi 1er août. Le coup d’envoi est à 18h30, heure d’Europe centrale. Le voyage n’est pas loin pour les deux équipes, après tout, le match aura lieu au stade de Wembley de Londres comme d’habitude.

Finale de la FA Cup d'Arsenal vs. Chelsea FC: émission TV et diffusion en direct

Arsenal FC: Succès grâce à la chimie et à la combativité

Après la victoire en demi-finale sur le champion en titre de Manchester City, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué l’esprit d’équipe de son équipe: « La chimie et la façon dont ils se battent les uns pour les autres sont fantastiques. Pour le moment, j’ai le sentiment que je peux laisser jouer n’importe lequel de ces joueurs. et ils répondront et ils exécuteront. «

Néanmoins, on cherche des renforts supplémentaires. Gagner la FA Cup cet été donnerait aux Gunners des opportunités complètement différentes pour de nouveaux transferts: « La façon dont nous terminons la saison lorsque nous sommes en Europe ou que nous remportons la coupe aidera bien sûr parce que nous sommes financièrement plus forts. C’est pourquoi il faut être un peu patient. «

Chelsea FC: le derby londonien comme motivation particulière

Pour l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard, l’adversaire londonien est une motivation particulière, mais le championnat a la priorité d’abord: «La reprise sera énorme pour nous et nous allons maintenant nous concentrer à nouveau sur le championnat, mais bien sûr la finale sera une belle opportunité. C’est un derby de Londres contre une bonne équipe et une chance de gagner une coupe. «

Après la demi-finale contre Manchester United, il était extrêmement satisfait de la performance de ses joueurs: « Je suis vraiment fier des garçons. C’était une performance pleine de caractère, de personnalité et nous avions des leaders partout sur le terrain. Les joueurs devraient compter sur cela et continuer. être important pour nous. «

Finale de la FA Cup: un aperçu des dernières finales

La paire finale de cette année remonte à trois ans, quand Arsenal a remporté le pot. En général, les deux équipes ont eu beaucoup de succès dans la coupe ces dernières années et ont été en finale pour la troisième fois de chacune des six dernières saisons.