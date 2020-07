Rencontrez Star Trek: Prodigy: Une nouvelle série animée obtient enfin un nom

« Star Trek: Prodigy » est un prochain (Crédit d’image: CBS / Nickelodeon)

«Star Trek: Prodigy», la toute nouvelle série animée de CBS et Nickelodeon, se déforme officiellement sur la chaîne de télévision pour enfants en 2021, ont annoncé ses showrunners aujourd’hui (23 juillet).

Le nom et le logo officiels du nouveau spectacle ont été révélés aujourd’hui lors du panel virtuel de l’univers « Star Trek » au San Diego Comic-Con @ Home. Heather Kadin, co-exécutive de la série « Star Trek: Discovery », a fait l’annonce aujourd’hui lors du panel virtuel: « Nous annonçons officiellement aujourd’hui que le titre de cette émission sera » Star Trek: Prodigy « .

L’événement virtuel comprenait une foule d’apparitions de favoris de « Star Trek » de Patrick Stewart à Sonequa Martin-Green. Le panel comprenait un tableau lu par le casting de « Star Trek: Discovery », qui a lu l’acte 1 de la finale de la saison 2, avec des storyboards jamais révélés auparavant; questions et réponses animées avec le casting de « Star Trek: Discovery » et « Star Trek: Picard » et un aperçu de « Star Trek: Lower Decks ». Le panel a soutenu le Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP.

La nouvelle série animée par CG très attendue, qui devrait faire ses débuts exclusivement sur Nickelodeon en 2021, suivra le voyage passionnant d’un groupe d ‘ »adolescents anarchiques qui découvrent un navire Starfleet abandonné et l’utilisent pour rechercher l’aventure, le sens et le salut, « lit un communiqué de presse par courriel. Cette émission devrait être la « première série » Star Trek « destinée à un public plus jeune pour Nickelodeon », selon le communiqué.

Les séries a été annoncé pour la première fois en avril 2019, lorsque Nickelodeon a donné le feu vert à CBS et à l’équipe de développement derrière ce qui est maintenant « Star Trek: Prodigy ». Donc, comme cela a été long à venir et que l’idée d’une série animée par CG « Star Trek » pour les enfants semble très amusante, les fans sont impatients de l’adopter.

« La mission de ‘Star Trek’ est d’inspirer des générations de rêveurs à construire un avenir meilleur, » Alex Kurtzman, producteur exécutif du projet, a déclaré dans la déclaration d’avril 2019 qui a annoncé l’existence de l’émission alors sans nom. « Dan et Kevin ont créé une histoire qui honore son esprit exploratoire d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant, tandis que l’équipe de Nickelodeon nous a époustouflés par leur enthousiasme à apporter ‘Trek’ à une jeune génération à travers le monde. »

Ce spectacle sera développé et produit par les scénaristes primés aux Emmy Awards Kevin et Dan Hageman (« Trollhunters » et « Ninjago ») et supervisé par Ramsey Naito, EVP de Nick’s Animation Production and Development.

La série devrait provenir de Eye Animation Productions, la nouvelle branche d’animation de CBS Television Studios; Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Avec les Hagemans et Kurtzman, Heather Kadin, Katie Krentz, Rod Roddenberry et Trevor Roth serviront également de producteurs exécutifs et Aaron Baiers servira de co-producteur exécutif.

Cette annonce passionnante de l’émission intervient alors que l’univers « Star Trek » accueille un grand nombre de nouvelles aventures avec la saison 3 de « Star Trek: Discovery » sur CBS All Access, ainsi que la nouvelle série « Star Trek: Strange New Worlds », saison 2 de « Star Trek: Picard » et une autre série animée, le prochain « Star Trek: Lower Decks. »

Vous pouvez regarder le panneau complet ci-dessous.

Les showrunners de « Star Trek: Lower Decks » ont également dévoilé un premier aperçu de la nouvelle série humoristique animée, qui sera lancée sur le service de streaming CBS All Access le 6 août. Découvrez-le ici.

