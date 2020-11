Rencontrez Mamoudou Athie: 8 films et émissions de télévision pour apprendre à connaître l’acteur prometteur

Mamoudou Athie incarne Ray Malcolm, un ambulancier qui devient le principal amour de Jean. Malgré sa famille intense, Ray continue de marcher sur le chemin du feu pour elle. Jean et sa famille sont les stars de ce film, mais Athie offre suffisamment de charme et de charisme pour vous faire aimer Jean et lui. Malheureusement, Jean des Jones n’est plus disponible pour diffuser, acheter ou louer. Il était disponible sur Tubi, mais ne l’est pas pour le moment. S’il revient sur les plateformes de streaming, c’est définitivement une comédie qui vaut le détour.

Si vous souhaitez découvrir plus de projets de Mamoudou Athie, il est apparu sur quelques épisodes de Netflix La descente, TBS ‘ Le détour, et le film Le coureur avantavec Hugh Jackman. Attrapez Mamoudou Athie dans Jurassic Park: Dominion le 10 juin 2022.