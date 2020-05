Rencontrez les QUATRE FEMMES DE WARMASTER dans WONDER WOMAN # 755

Diana affronte les quatre cavalières de Warmaster dans cet aperçu du 19 mai Wonder Woman # 755.

MERVEILLEUSE FEMME # 755

écrit par STEVE ORLANDO

art de JESUS ​​MERINO et VICENTE CIFUENTES

couverture par ROBSON ROCHA et DANNY MIKI

couverture de variante par IAN MacDONALD

«Les quatre cavalières», première partie! Paula Von Gunther, alias Warmaster, a réuni ses quatre cavalières… et maintenant elle est à la recherche du sang de Wonder Woman! De plus, Diana est jugée pour les péchés des Amazones! Est-ce que ce ne sont que des mensonges, ou y a-t-il vraiment un horrible secret que les Amazones ont gardé de leur propre champion?

EN VENTE 05.19.20

3,99 $ US | 32 PAGES

FC | DC

Ce numéro sera livré avec deux couvertures.

Veuillez consulter le formulaire de commande pour plus de détails.