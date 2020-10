Rencontrez le père et la fille qui sont une famille nucléaire et travaillent dans la même centrale électrique

Martin Thomas passait les longues et sombres heures d’un quart de nuit dans une usine britannique de combustible nucléaire au printemps 1986, avant que le calme ne soit brisé par un appel téléphonique terrifiant. signaux troublants ici. «Certains de nos moniteurs scintillaient avec des résultats plus élevés que ce que nous aurions dû avoir», se souvient Martin. «Nous avons été mobilisés pour sortir et installer des détecteurs de rayonnement tout autour du site, et hors site sur les voies ferrées.» Cela impliquait de ramener les coupures d’herbe au laboratoire pour analyse.Son équipe recherchait des signes indiquant que les radiations de l’accident avaient atteint le Royaume-Uni à des niveaux dangereux, un travail éprouvant alors que le monde observait les retombées de la catastrophe soviétique. Heureusement, les niveaux de rayonnement «n’étaient pas beaucoup plus au-dessus du niveau de fond», dit Martin, un stoïque Lancastrien. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Martin (à droite) travaille à Heysham depuis 32 ans (Photo: BBC) «Sûr, d’une manière ennuyeuse «L’expérience n’a pas découragé Martin une longue carrière dans l’industrie nucléaire. Après 11 ans à l’usine de combustibles nucléaires de Springfield, il a commencé à travailler dans la centrale nucléaire voisine de Heysham, qui donne sur la côte du Lancashire jusqu’à la mer d’Irlande et produit de l’électricité pour le réseau britannique depuis les années 1980. . Martin est là depuis presque aussi longtemps; il est sur le point de fêter ses 32 ans. Ce fut une «carrière intéressante», dit-il à i. La réalité est que la vie à l’intérieur d’une centrale nucléaire au Royaume-Uni est banale, dit-il. «C’est vraiment, vraiment sûr. Dans le bon sens, ennuyeux. Si sûr, en fait, qu’il y a des années, il a emmené ses deux filles, alors âgées de neuf et cinq ans, dans l’usine et les a fait monter sur un réacteur sous tension. Heysham doit être démantelé en 2030 (Photo: BBC) La fille aînée de Martin, Beth, était accro. «Je me souviens avoir suivi des cours de physique, et chaque fois que le sujet de l’énergie nucléaire revenait, je me levais et je pensais:« J’en sais un peu parce que j’ai été dans une centrale nucléaire », dit-elle. Sa fascination l’a amenée à poursuivre une carrière dans l’industrie – travaillant dans la même centrale électrique que son père. Elle est chimiste, chargée de vérifier la qualité de l’eau qui entre dans le système de chaudière de l’usine. «J’apprends constamment; c’est une expérience incroyable », dit-elle. Le couple fait partie des sujets de Powering Britain, un nouveau documentaire de la BBC sur la façon dont notre énergie est produite. Outre Heysham, la série examine la vie dans un parc éolien offshore, une centrale à biomasse et une station-service. Le Royaume-Uni compte sur l’énergie nucléaire pour l’électricité depuis les années 1950 et Heysham est le plus grand site opérationnel du Royaume-Uni, ses réacteurs générant suffisamment pour alimenter quatre millions de foyers. Mais il doit être démantelé d’ici 2030 et son remplacement est incertain – ce qui est vrai pour l’ensemble du secteur, le gouvernement ayant du mal à convenir de plans de financement pour de nouvelles stations.Sur huit sites pour de nouvelles usines réservés en 2011 par le Premier ministre de l’époque, David Cameron , un seul est en construction, Hinkley Point C dans le Somerset. Le projet de 22,5 milliards de livres sterling a été critiqué pour les retards et les coûts énergétiques élevés, de nombreuses personnes soulignant que les centrales éoliennes et solaires sont plus rapides, moins chères et plus sûres à construire. puissance de base ”pour les jours calmes et nuageux lorsque la production éolienne et solaire est faible. Sans le nucléaire, la Grande-Bretagne aura du mal à atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, disent-ils. «Il est crucial que nous commencions à utiliser davantage le nucléaire», déclare Beth, et Martin est d’accord. Tout ce que nous utilisons sera électrique », dit-il. « Voitures, ordinateurs – si vous n’avez pas d’électricité, la société s’effondrera. L’alimentation de la Grande-Bretagne commence sur BBC Two jeudi à 19h30. Vous avez du mal à trouver votre prochaine série télévisée préférée? La newsletter i on TV est un e-mail quotidien rempli de suggestions sur ce qu’il faut regarder ainsi que les dernières nouvelles télévisées, opinions et interviews. Inscrivez-vous ici pour rester à jour avec le meilleur nouveau téléviseur.

