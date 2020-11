Rencontrez l’artiste créant un musée pour les sacs en plastique, notamment du mariage du prince Charles et de Diana en 1981

La plupart des ménages auront des dizaines de sacs en plastique jetés à la maison, fourrés avec culpabilité dans des poubelles ou dans le coin des armoires de cuisine où ils seront rapidement oubliés.Pour la plupart des gens, le sac en plastique est quelque chose à cacher ou à jeter le plus rapidement possible, mais un L’artiste de Glasgow a passé le verrouillage à transformer l’humble sac en plastique en un objet de collection précieux. Katrina Cobain, diplômée de la Glasgow School of Art, estime que les sacs en plastique de l’histoire devraient être vénérés comme une fenêtre sur notre passé culturel, financier et esthétique.Au cours des deux dernières années, elle a collecté des sacs en plastique inhabituels du passé, y compris des sacs de transport. de Woolworths, le pilier de la rue, aujourd’hui disparu, et des sacs célébrant le mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1981. La newsletter i dernières nouvelles et analyses Cette année, elle les a exposés virtuellement dans le cadre de ce qu’elle pense être le premier sac en plastique du Royaume-Uni musée. «C’était vraiment une chose amusante à faire en lock-out», dit-elle à i. «Je l’ai fait avec mon colocataire qui était en congé. C’est un photographe, donc c’était plutôt parfait. Nous nous sommes donc installés et nous avons simplement dit «commençons à documenter tous ces sacs étranges que vous avez». Parce qu’à ce moment-là, j’en avais collecté pas mal, donc j’en avais pas mal à documenter et à mettre sur le site. »Katrina a des sacs d’URSS, d’Iran et de Mongolie (Photo: ANDY BUCHANAN / AFP / Getty) Regarder la gamme de sacs affichés sur le site Web, c’est faire un voyage dans le temps. Il y a des sacs pour commémorer le tournant du millénaire, la privatisation des ouvrages hydrauliques, 40 ans de l’Union soviétique. Outre l’histoire culturelle des sacs, Katrina est également fascinée par leur esthétique. «Les sacs en plastique illustrent complètement les changements de conception», dit-elle. «Tout, des trucs typographiques beaucoup plus minimalistes des années 70, jusqu’aux vibes Noughties en velours et strass.» Le musée – qui, espère-t-elle, apparaîtra un jour dans un décor réel – vise à capturer les sacs en plastique comme un moment de l’histoire moderne. «L’idée est aussi de les placer dans le passé et de les apprécier d’après ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent nous dire sur l’histoire sociale», dit-elle. Une sélection de la collection de sacs de Katrina (Photo: Katrina Cobain) Un avenir sans plastique? ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne disparaissent de la vie moderne, croit-elle. «C’est presque tabou maintenant d’être vu avec un sac en plastique au lieu d’un fourre-tout en coton biologique», dit-elle. «L’impact environnemental est si grand qu’il est difficile de justifier l’utilisation de sacs en plastique.» En outre, les sacs en plastique fabriqués aujourd’hui ne sont pas aussi intéressants que ceux fabriqués dans les années 70, 80 et 90, dit-elle. «Le type de sacs en plastique qui m’intéresse a déjà été fabriqué et utilisé.» Elle prévoit de passer le deuxième verrouillage à élargir sa gamme de sacs dans le monde entier. «J’adore quand les gens entrent en contact et veulent faire don d’un sac, et cela a une sorte d’histoire. C’est aussi vraiment quelque chose que je prioriserais. Parce que c’est ce qui fait vraiment le musée, quelque chose dont vous pouvez vraiment avoir une description et leur raconter une histoire », dit-elle.« J’ai reçu un beau don d’une dame en Nouvelle-Zélande qui a fait de nombreux voyages, alors maintenant nous avons sacs d’Iran et de Mongolie », dit-elle. «L’ensemble du projet repose sur le fait que les gens jettent un coup d’œil dans leur maison et sous l’évier, et c’est en fait très surprenant ce que vous trouverez.» Si vous avez un sac en plastique intéressant que vous aimeriez faire don au musée, vous pouvez contacter Katrina via le site Web du musée du sac en plastique.

MAKITA Lot de 10 sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs MAKITA VC2510L, VC3210L et VC3211M Lot de 10 sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC2510L, VC3210L et VC3211M

Purline ® Pbest, un chauffage de terrasse format pyramide ultra puissant, idéal pour les terrasses acceuillant du publique. Pbest, la première pyramide chauffante pour terrasse au bio éthanol, puissant et stylé. On avait les chauffage de terrasse électrique, on avait les chauffages de terrasse au gaz, il manquait les chauffage de terrasse au bio éthanol, c'est réglé, le sujet est a présent abordé, et de belle manière. Question

Sodastream spirit plum Avec l'appareil à eau pétillante de SodaStream spirtit plum vous pouvez produire de l'eau gazeuse à partir de l'eau du robinet en un rien de temps. Avec l'appareil à eau pétillante de SodaStream spirtit plum vous pouvez produire de l'eau gazeuse à partir de l'eau du robinet en un rien de temps.

BEKO WKM4321W Beko WKM4321W. Capacité du réservoir d'eau: 1,7 L. Puissance: 2400 W. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Indicateur de niveau d'eau, Arrêt de sécurité en cas de surchauffe. Sans fil. Filtrage Beko WKM4321W. Capacité du réservoir d'eau: 1,7 L. Puissance: 2400 W. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Indicateur de niveau d'eau, Arrêt de sécurité en cas de surchauffe. Sans fil. Filtrage

BEKO WKM6226I Beko WKM 6226 I. Capacité du réservoir d'eau: 1,7 L. Puissance: 2200 W. Couleur du produit: Noir, Acier inoxydable, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Indicateur de niveau d'eau, Arrêt de sécurité en cas de surchauffe Beko WKM 6226 I. Capacité du réservoir d'eau: 1,7 L. Puissance: 2200 W. Couleur du produit: Noir, Acier inoxydable, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Indicateur de niveau d'eau, Arrêt de sécurité en cas de surchauffe

Cremassyl Creme Grasse Protectrice et Cicatrisante pour les Membres du Cheval 1L Cremassyl est une crème grasse protectrice pour les membres qui s'applique au niveau du boulet et du pli du paturon chez les chevaux et les poneys. Green Pex Cremassyl s'applique sur une peau propre et sèche.