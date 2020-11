Rencontrez l’adolescent qui a fait du bénévolat plus de 1000 heures pour Police Scotland et qui rejoint maintenant la force

La gendarme spéciale adolescente Fabienne Quinn, qui a offert plus de 1 000 heures de bénévolat pour la police écossaise, se joint maintenant à la force en tant qu’officier régulier. La jeune femme de 19 ans a commencé le rôle de bénévole au poste de police de Paisley en avril de cette année après avoir été licenciée de son travail de sauveteur et effectué 1023 heures de travail, faisant d’elle la plus jeune gendarme spéciale d’Écosse à le faire. Mardi, elle a reçu son offre formelle de devenir gendarme régulière et commencera en décembre.La newsletter i dernières nouvelles et analysesComment est-elle passée de la bouée de sauvetage à la fine ligne bleue? Mme Quinn travaillait dans un centre de loisirs en face du poste de police. Son cœur était toujours déterminé à devenir policier et elle s’est donc portée volontaire comme agent spécial. «Pour moi, il s’agit d’être cette figure de la société en tant que policier», a-t-elle déclaré. «Quelqu’un à qui les gens peuvent parler, quelqu’un qui est accessible et constamment en mouvement pour s’occuper des choses. Chaque jour est différent. »À quoi ressemble la vie des bénévoles?« C’est formidable d’être un gendarme spécial », a-t-elle dit. «Je voulais d’abord acquérir l’expérience et voir à quoi ressemblait le poste avant de postuler pour devenir membre régulier. C’est un excellent aperçu de ce que fait la police. Parmi ses faits saillants figurait le fait de dire à une victime d’agression que des agents avaient réussi à retrouver le suspect et que l’un des points faibles était de faire face à une mort subite.Et ses collègues pensent-ils qu’elle est prête pour une vie de maintien de l’ordre? Rhona Fraser a déclaré que Mme Quinn avait été si dévouée et travaillante qu’elle pensait qu’elle était déjà officier. Elle a déclaré: «Fabienne fait partie du mobilier ici depuis le début de la pandémie. Je ne savais pas qu’elle était une gendarme spéciale quand elle a commencé parce qu’elle était ici si souvent. Elle est toujours enthousiaste, motivée et a travaillé à Paisley comme n’importe quel autre policier.

C'est Moi Qui l'Ai Fait Brosse à Dents en Bambou - Boîte 1 brosse à dents C'est Moi Qui l'Ai Fait Brosse à Dents en Bambou est une brosse aux poils souples doux et fins infusés au charbon actif.Son manche 100% naturel en bambou biodégradable offre une belle prise en mains.Emballage recyclable.% BPA.

C'est Moi Qui l'Ai Fait Déodorant Solide Antibactérien Bio 28 g - Sac 1 Galet C'est Moi Qui l'Ai Fait Déodorant Solide Antibactérien Bio 28 g est un déodorant efficace et facile à utiliser à la fois antibactérien et antifongique à base de citron et de palmarosa.Testé sous contrôle dermatologique.100% d'ingrédients d'origine

C'est Moi Qui l'Ai Fait Kit de Fabrication Crème Anti-Rides Contour des Yeux 60 g - Boîte 1 kit de fabrication C'est Moi Qui l'Ai Fait Kit de Fabrication Crème Anti-Rides Contour des Yeux 60 g est un kit à base d'ingrédients 100% naturels à assembler soi-même en 2 minutes maximum. Cette crème offre comme avantage une efficacité remarquable très rapidement, son

C'est Moi Qui l'Ai Fait Bain de Bouche Solide 23 g - Boîte 1 sucette C'est Moi Qui l'Ai Fait Bain de Bouche Solide 23 g est un bain de bouche avec un effet fraîcheur. Il est en forme de sucette concentrée en actifs permettant de réaliser 70 bains de bouche (soit l'équivalent de plus d'un litre de solution liquide). Il est

C'est Moi Qui l'Ai Fait Dentifrice Solide Chlorophylle Bio 24 g - Sac 1 verrine C'est Moi Qui l'Ai Fait Dentifrice Solide Chlorophylle Bio 24 g est un dentifrice à la chlorophylle et à la fragrance menthe poivrée pour une fraîcheur naturelle. Une mèche est offerte pour fabriquer une bougie d'ambiance avec la verrine lorsque celle-ci

C'est Moi Qui l'Ai Fait Dentifrice Solide Propolis Bio 24 g - Sac 1 verrine C'est Moi Qui l'Ai Fait Dentifrice Solide Propolis Bio 24 g est un dentifrice à la propolis, au miel et au citron indiqué pour les gencives sensibles. Une mèche est offerte pour fabriquer une bougie d'ambiance avec la verrine lorsqu'elle sera vide.Le