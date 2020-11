Renault taquine officiellement le prochain SUV Kiger sub-4m avec un style funky!

Juste au moment où Nissan est sur le point de lancer le Magnite en Inde, Renault a publié une vidéo teaser de sa propre version du Magnite qu’ils appelleront le Kiger. Lisez la suite pour tout savoir sur un autre SUV sous-compact à venir en Inde.

L’espace SUV sous-compact ne semble jamais s’arrêter de bourdonner. Avec le lancement du Nissan Magnite dans quelques semaines seulement, Renault a maintenant publié le premier teaser de son prochain SUV sous-compact, qui s’appellera probablement le Kiger. Ce nouveau teaser présente le prochain SUV sous-compact sous forme de concept, mais tout comme Nissan l’a fait avec le Magnite, le Renault Kiger de série devrait être très proche de sa forme conceptuelle. En fait, les Renault Kiger et Nissan Magnite et identiques sous leur peau.

Bien que ce ne soit que maintenant que Renault taquine officiellement son prochain SUV sous-compact, nous avons déjà vu des photos d’espionnage du Kiger lors de tests en Inde. D’après les plans d’espionnage vus plus tôt, le Renault Kiger ressemble à un plus grand cousin du Kwid. Il y a une grande calandre Renault familière sur le visage flanquée de phares à LED divisés de chaque côté, tout comme le Kwid. De profil cependant, le Kiger pourrait être largement similaire au Nissan Magnite. Le teaser présente également des poignées de porte affleurantes pour le concept, bien qu’il soit peu probable que cela arrive à la production.

L’un des plus grands points forts du design du Kiger doit être son becquet de toit divisé à l’arrière et il a l’air très distinctif, en particulier avec ses reflets verts pour le concept. Ceux-ci sont également présentés sur les poignées de porte affleurantes. Il s’appuiera sur la plate-forme Compact Modular Family (CMF-A). C’est la même plate-forme sur laquelle le Triber est basé et comme nous l’avons vu avec le Triber, Renault donnera la priorité absolue à l’espace de l’habitacle avec ce SUV sous-compact. En fait, le Kiger partagera beaucoup de composants intérieurs avec le Triber et le Magnite, également basé sur la plate-forme CMF-A.

Les intérieurs de Renault Kiger ont été repérés lors de tests à une occasion antérieure.

Renault ne prévisualise pas les intérieurs du Kiger dans cette vidéo teaser mais nous avons déjà vu des images d’espionnage des intérieurs du Kiger plus tôt. Le Kiger devrait en fait partager le tableau de bord entièrement numérique, les boutons de contrôle de la température, quelques garnitures et surfaces intérieures supplémentaires, et même l’écran d’infodivertissement de 8 pouces avec le Magnite. La disposition et la conception seront cependant complètement différentes, mais la qualité des matériaux et les niveaux de finition devraient également être similaires. D’autres fonctionnalités intéressantes telles que le régulateur de vitesse, la technologie de voiture connectée, l’éclairage ambiant, etc. devraient également être conservées.

Les prix sont susceptibles d’être dans la gamme de Rs 6 lakh à Rs 9 lakh. Il devrait être lancé sur le marché d’ici mars 2021.

Sous le capot, le Renault Kiger sera propulsé par le moteur essence 3 cylindres de 1,0 litre de Renault. Ce moteur produit 72 ch et 96 Nm de couple. Une boîte manuelle à 5 rapports devrait être proposée avec ce moteur. Tout comme le Magnite, le Kiger recevra également le moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 L avec 100 ch et 160 Nm de couple. Ce moteur devrait être accouplé à la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses avec l’option d’une boîte de vitesses automatique CVT. Nous nous attendons à ce que Renault tarife le Kiger de manière assez agressive, car la plate-forme sur laquelle il est basé est assez rentable. Les prix sont susceptibles d’être dans la gamme Rs 6 lakh à Rs 9 lakh. Il devrait être lancé sur le marché d’ici mars 2021 et affrontera des modèles tels que Nissan Magnite, Kia Sonet, Hyundai Venue, Tata Nexon, Ford EcoSport, Mahindra XUV300 et Maruti Suzuki Vitara Brezza.