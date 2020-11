Voici une variante détaillée de la différence de prix entre Renault Duster Turbo et Nissan Kicks Turbo, tous deux équipés des mêmes moteurs.

Renault Duster reçoit désormais un moteur turbo-essence de 1,3 litre après l’arrêt de son moteur diesel en raison des normes BS6. Le même moteur vient également sur Nissan Kicks, qui est basé sur le frère aîné de Renault, Captur. Les deux ont des prix très compétitifs, en concurrence avec des voitures comme Hyundai Creta, Kia Seltos et Maruti S-Cross Essence.

Sans oublier, le même moteur avec les mêmes chiffres alimente désormais également les Nissan Kicks. Kicks est placé un segment au-dessus du Duster, verrouillant les klaxons avec le Renault Captur abandonné. Bien que leurs dimensions soient similaires, Kicks est plus premium que Duster. Cependant, maintenant les deux ont des prix très similaires, ce qui les place dans une rude concurrence.

Renault Duster Turbo Vs Nissan Kicks Turbo – Différence de prix

Duster Prix RXE MT Rs 10,49 lakh RXS MT Rs 11,39 lakh RXZ MT Rs 11,99 lakh RXS CVT Rs 12,99 lakh RXZ CVT Rs 13,59 lakh

Coups de pied Prix XV 11,84,990 XV Premium 12,64,990 Turbo XV Premium (O) 13,69,990 XV Premium (O) double tonalité 13,89,990 XV CVT 13,44,990 Turbo XV Premium CVT 14,14,990

La différence entre la plupart des variantes des deux SUV est d’environ Rs 1,5 Lakhs. Le RXZ MT haut de gamme est comparativement 1,89 Lakhs moins cher que la variante XV Premium (O) de Kicks. Cependant, si nous comparons les variantes CVT des deux SUV, la différence est au maximum de 75 000 Rs.

Alors que le Kicks est plus long que Duster d’environ 24 mm, ce dernier est plus large. Ainsi, l’espace de la cabine est à peu près le même dans les deux voitures. Cependant, Nissan Kicks bénéficie de nombreuses fonctionnalités haut de gamme telles que des phares automatiques, des essuie-glaces à détection de pluie, quatre airbags, une caméra à 360 degrés et le démarrage à distance du moteur.

Bien que Kicks ne soit pas aussi populaire que Duster, le premier est une voiture assez sous-estimée. Les deux obtiennent la même unité turbo de 1,3 litre qui produit 156 PS et 254 Nm de couple maximal, associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses et une CVT. Les chiffres de kilométrage seront différents car Kicks pèse environ 100 kilogrammes de plus.

Si vous pouvez étirer votre budget de plus d’un Lakh, nous vous suggérons d’aller avec les Kicks. Cependant, si vous êtes sur une contrainte stricte, Duster sera assez bien pour vous malgré le manque de certaines fonctionnalités pratiques. Si vous ne voulez pas opter pour l’unité turbo elle-même, Duster sera certainement un choix beaucoup moins cher.