Renault abandonne le Captur en Inde en raison de faibles ventes!

Après seulement 3 ans de son lancement en 2017, Renault a abandonné le Captur en Inde en raison de ventes médiocres. En trois ans, Renault n’a vendu que 6 618 exemplaires du Captur en Inde.

Dans ce qui semble assez triste mais pas surprenant, Renault a silencieusement abandonné le Captur en Inde. Cela marque la fin de la route pour ce qui était le produit phare de Renault en Inde. Il a été lancé en 2017 et a été retiré du marché en seulement trois ans, au cours desquels Renault n’a vendu que 6 618 unités (jusqu’en mars 2020) du Captur. C’est un chiffre assez médiocre et en moyenne à seulement 228 unités par mois. C’est parce que le Captur n’a jamais pu vraiment mettre le pied sur le marché que Renault a désormais abandonné le SUV dans le pays.

Renault arrête le Captur en Inde en raison de faibles ventes.

Nous devons admettre que la Captur était une belle voiture mais son apparence n’était pas suffisante pour la maintenir en vie sur notre marché. Un prix élevé des autocollants, une cabine pas si premium et des concurrents très coriaces sont ce qui a rendu les choses difficiles pour la Renault Captur. Bien sûr, il avait aussi sa part de forces. Le Captur en Inde était soutenu par la plate-forme M0 du Duster et il avait une superbe qualité de conduite et un moteur diesel tout aussi génial. Cependant, avec les normes BS6, Renault a abandonné tous ses moteurs diesel, et avec lui, l’une des rares forces de Captur.

Le Captur basé sur la plate-forme M0 a récemment été mis à jour vers la plate-forme M0 + avec un lifting pour les marchés internationaux tels que la Russie. Cependant, faire de même pour le Captur aux spécifications indiennes nécessiterait des coûts supplémentaires que la société ne voudrait pas vraiment dépenser étant donné que ce n’est pas si populaire après tout. De plus, le Captur devrait faire face à une concurrence renouvelée de la part des Hyundai Creta et des Kia Seltos qui sont bien au-dessus de sa ligue en termes d’attrait et de popularité.

Lisez aussi: 10 caractéristiques que vous trouverez sur la nouvelle Honda City mais pas sur Maruti Ciaz

La sœur de Renault Captur, la Nissan Kicks est également basée sur la plate-forme M0. Nissan a cependant décidé de garder son SUV en vie car un modèle essence uniquement pour l’Inde et Renault aurait pu faire de même. Cependant, avec l’arrêt du Captur, la société peut désormais concentrer toutes ses énergies sur des produits plus importants pour la marque en Inde. Contrairement à Nissan, Renault a une gamme de modèles plus complète en Inde, à commencer par le très réussi Kwid jusqu’à un méga hit qui est le Triber et puis bien sûr, il y a le Duster.

Lisez aussi: MG Hector Plus à venir avec l’option 6 et 7 places; Plus de fonctionnalités!

Le Duster est également un modèle à essence uniquement et bien qu’il soit actuellement un vendeur lent, Renault espère garder la plaque signalétique Duster en vie en Inde, car elle a encore une certaine pertinence ici, jusqu’à ce qu’un nouveau Duster arrive dans le courant de 2022. À l’avenir, Renault aura également un nouveau SUV sous-compact appelé le Kiger qui devrait être très prometteur. Nous pensons que la perte du Captur sera plus que compensée par l’arrivée de la nouvelle Renault Kiger.