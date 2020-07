Remnant: From the Ashes – Sujet 2923: Un nouveau Zone Ward Prime révélé

Perfect World Entertainment et Gunfire Games annoncent que Sujet 2923, le DLC le plus complet pour Reste: des cendresparaîtra en août prochain.

Le DLC comportera également un nouveau mode de campagne, Test Subject 2923, qui raconte l’histoire post-apocalyptique de Reste: des cendres Termine et ajoute de nouvelles quêtes, boss, armes, bibelots, ensembles d’armures et plus encore.

Les joueurs entrent en jeu Sujet 2923 embarquez pour l’expédition vers la nouvelle zone « Main Station », qui est influencée par des influences militaires, et découvrez qu’elle recèle de nombreux mystères non résolus. Il s’agit notamment des origines des « rêveurs » et de leur rapport avec les graines redoutées: dans les années 1960, l’armée américaine a découvert une grande pierre étrangère gravée de symboles et un mur avec des runes étranges écrites dans une langue étrangère. Lorsque les runes ont été déchiffrées, elles ont révélé le pouvoir de la pierre du monde et le secret de la façon de créer des rêveurs – des personnes connectées à des êtres puissants dans d’autres mondes. Pour cette raison même, les militaires ont construit une installation qui allait devenir la station principale.

Pour se débarrasser des graines une fois pour toutes, les joueurs doivent explorer la station principale et la vérité derrière les événements tragiques de la station, le programme des rêveurs et les diverses autres stations du multivers de Reste: des cendres découvrir.

Vestige: de ses cendres – Sujet 2923 sortira le 20 août 2020.